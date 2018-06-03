Сергей Власенко: Газовое дело против Тимошенко высосано из пальца

Что крамольного увидела Богословская в стенограммах Кабмина, я не знаю… Никаких скандалов и бросаний повестками, как утверждает следователь, не было…

Новая власть с завидной регулярность плодит сюжеты на тему злоупотребления правительства Тимошенко. Самые разные министры бывшего правительства ходят на допросы в Гепрокуратуру, как в школу, чтобы отвечать на вопросы, касающиеся заключения газовых контрактов. Одна из новых фишек власти – стенограммы заседания Кабинета министров, которые «с превеликим трудом» (почему-то) достала Инна Богословская.

Как проходит общение лидера оппозиции Юлии Тимошенко со следователями Генпрокуратуры, что нового может узнать украинская общественность об истории последней газовой войны? Есть ли чем Тимошенко защищаться? Об этом мы говорим с ее защитником, народным депутатом Украины Сергеем Власенко.

УГОЛОВНОЕ ГАЗОВОЕ ДЕЛО – ВЫСОСАНО ИЗ ПАЛЬЦА

Сергей Владимирович, общество при помощи власти пристально изучает деятельность прошлого Кабинета министров. О закупке «скорых» знаем, о киотских деньгах знаем. Остались газовые контракты, и еще члены ПР говорили, что украинская прокуратура готова обратиться к российским правоохранителям с тем, чтобы возобновить против Тимошенко дела в России.

Если власть это сделает, это будет означать, что против Тимошенко нет вообще ничего. Симптоматично, что эта власть подумывает реанимировать дела, которые явно были сфабрикованы при Кучме десяток лет назад, когда на дискредитацию Тимошенко работала вся государственная машина. Если через полтора года работы всех контролирующих инстанций максимум, что они могут делать, это пытаться реанимировать дела 90-х годов, значит, на Тимошенко ничего нет. Я же являюсь ее защитником только по делу "по газовым директивам".

На чем базируется обвинение Тимошенко?

Мы должны четко разделить две вещи. Политические переговоры никогда не должны быть предметом уголовного преследования, если не доказан какой-то личный корыстный интерес. Кроме того, по этому конкретному делу все, что инкриминируют Тимошенко, это то, что она, якобы превысив свои полномочия, от имени Кабмина подписала директивына газовые переговоры, и якобы вследствие этого был нанесен ущерб государству Украина. При этом на момент возбуждения уголовного дела в материалах у следователя лежало письмо заместителя генерального прокурора господина Кудрявцева, датированное июнем 2010 года – то есть выводы письма сделаны при нынешнем президенте. В этом письме написано, что Тимошенко совершенно законно подписала директивы. Точно так же в материалах дела лежит официальное заключение Министерства юстиции Украины, датированное апрелем 2011 года. Подчеркну, месяц назад Минюст, который трудно «обвинить» в симпатиях к Тимошенко, сделал то же заключение. Тимошенко подписала директивы корректно и законно. При этом нет ни одного документа, ни одной ссылки на норму закона, которая бы говорила, что директивы для таких переговоров должен утверждать Кабмин. Уголовное газовое дело высосано из пальца. Чтобы возбудить дело, у следователя должно быть достаточно данных, указывающих на то, что произошло преступление. У следователя не только не было данных, что было совершено преступление, у него были данные, что преступления не было. Но при этом следователь все равно возбудил дело.

ДЕСЯТОК СОТРУДНИКОВ НЕФТЕГАЗА СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ В ПОЛЬЗУ ТИМОШЕНКО

Это уголовное дело воссоздает картину заключения газовых контрактов?

Эта картина воссоздана абсолютно. Она была описана и рассказана в деталях в Печерском суде, где рассматривалась жалоба Тимошенко на постановление о возбуждении против нее уголовного дела. (Жалоба Тимошенко не была принята судом. – Авт.). Так вот, в рамках этого рассмотрения судья огласила все материалы, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела. В рамках этих документов были оглашены более десяти показаний различных сотрудников Нефтегаза и Укртрансгаза, которые принимали участие в украинско-российских переговорах. Они все до одного описывают события следующим образом. В октябре 2008 года на уровне премьер-министров Украины Тимошенко и России – Путина была достигнута договоренность, что будет заключен на один год контракт, и цена газа для Украины должны была быть 235 долларов за тысячу кубов, и обсуждалось повышение ставки транзита до 1,8 доллара. Подчеркну, российская сторона согласилась, что цена будет 235 долларов. После этого некто господин Ющенко запретил руководителю Нефтегаза Дубине подписывать контракты на этих условиях и фактически отозвал делегацию Нефтегаза с переговоров. При том, что глава НАК «Нефтегаз» Дубина докладывал ему: это оптимальная цена. Но в это время в переговоры включилась некая сторона «РосУкрЭнерго», которая предложила российской стороне за этот объем цену в 285 долларов. В этом случае российский Газпром, будучи коммерческой организацией и имея один и тот же товар, притормозил диалог. Я бы даже сказал, что эта ситуация полностью провалила переговоры. Но, понятно, что, имея покупателя, готового платить на 50 долларов дороже, российская сторона заняла очень жесткую позицию. И сначала РФ назвала продажную цену в 320 долларов, потом 418 долларов, а потом подняла до 450 долларов и сказала, что никуда двигаться не будет.

На тот момент у Нефтегаза не было контракта купли-продажи природного газа, но был действующий контракт на транзит. То есть Нефтегаз обязан был осуществлять транзит для российской стороны в сторону Европы по цене 1,7 доллара за тысячу кубов за сто километров до 2011 года. После того как российская сторона заявила о цене на газ в 450 долларов за тысячу кубов, делегация Нефтегаза посчитала невозможным самостоятельно продолжать переговоры, поскольку они посчитали эту цену высокой и политической. Такая версия содержалась в показаниях высокопоставленных сотрудников НАК «Нефтегаз», в том числе господина Дубины. И так это огласила судья. Напомню, что речь идет о январе, когда была остановлена подача газа в украинскую трубу.

У нас не было достаточно газа, чтобы снабжать предприятия и бюджетные учреждения, и мы впервые пустили газ "реверсом". То есть все специалисты Нефтегаза показали, что это была суперэкстраординарная ситуация, что такого не было никогда. При этом все руководители НАКа на допросах повторяли: российская сторона неоднократно заявляла, что продажная (а не базовая в формуле) цена на газ для Украины будет 450 долларов и что никуда они с этой цены не сдвинутся.

В этот момент в переговоры вынуждена была включиться премьер-министр Украины. Это было 17 января, и переговоры продолжались целый день. Напомню, с чего они начались. Позиция РФ: 450 долларов – продажная цена, и мы никуда не двигаемся. При этом у нас есть действующий контракт на транзит еще на два года по цене 1,7 дол. За 1000 кубометров, при этом у нас перекрыты поставки газа и нам не хватает газа из подземных хранилищ, чтобы обеспечивать теплом население. плюс на нас давит Европа из-за того, что через Украину газ не транспортируется. При этом россияне были готовы пустить газ через Беларусь. То есть, если бы мы продолжили переговоры, то могли бы лишиться такого рычага, как газовая труба и бесперебойный транзит в Европу (поскольку они бы пустили газ через Беларусь), а при снижении температуры могла произойти техногенная катастрофа.

Вот такая ситуация была, когда переговоры начинала Тимошенко. Что мы получили на финише? Цену на газ на 2009 – 233 долларов. Эта цена подтверждена экспертизой Генпрокуратуры. То есть переговоры начинались с цифры 450, а закончились цифрой 233.

При этом еще раз подчеркиваю, что не могут результаты политических переговоров быть предметом уголовного преследования, если не доказана личная выгода.

Первый замгенпрокурора Ринат Кузьмин сказал, что Юлия Тимошенко угрожала Дубине, если тот не подпишет газовые договора… Это правда? Как проходила очная ставка Дубины и Юлии Владимировны?

Я не готов комментировать какие-то слова, которые, на мой взгляд, не относятся к делу. В постановлении о возбуждении уголовного дела (оно есть в Интернете) четко указаны два обвинения в адрес Тимошенко. Первое: якобы она, зная, что директивы на переговоры должны утверждаться Кабмином, умышленно утвердила их от имени правительства сама. И второе, вследствие утверждения этих директив государству был нанесен ущерб. Это официальные "претензии" к Тимошенко, изложенные в постановлении о возбуждении уголовного дела. Все остальное, пока, по крайней мере, - инсинуации. Изменит следователь обвинение (и таким образом признает незаконность и недоказанность предыдущих обвинений), тогда и будем их обсуждать.

УСПЕХ СУДА В НЬЮ-ЙОРКЕ – 50 НА 50

Можно ли рассматривать это дела без представителей Газпрома?

Вопрос не в Газпроме. Тут нет состава преступления. Они не имели права возбуждать уголовное дело. У Тимошенко не было личной выгоды. Она не превысила полномочия. Ее действиями не нанесен ущерб. Абсурдно...

Но, тем не менее, РУЭ подала в Стокгольмский арбитраж еще при премьерстве Тимошенко. И при Юлии Владимировне Газпром был удален из всех документов защиты Нефтегаза.

Проблема Стокгольмского решения совсем не в Газпроме. В Стокгольме истец и ответчик (после президентских выборов) играли заодно. Это выглядело примерно так. Пришел РУЭ в Стокгольм и говорит: «Вот Нефтегаз взял у меня незаконно газ». Нефтегаз поначалу (при правительстве Тимошенко) защищался. А после того, как власть поменялась, НАК снова пришел и признал: «Да, я незаконно забрал газ». И Стокгольм удовлетворяет иск.

Вот так проходил арбитраж. По-украински это называется: "про людське око…" Мнимый спор. Междусобойчик. Напомню, что под решение Стокгольмского арбитаража было необходимо получить в Украине исполнительный лист. Даже Верховный суд Украины, рассматривая вопрос выдачи исполнительного листа, написал, что по сути имело место признание иска со стороны Нефтегаза. И что Нефтегаз не использовал все возможности для своей защиты.

Скажите, в результате проигрыша в Стокгольме у Украины из газового баланса было изъято 12 миллиардов кубов газа. Был ли подан иск о том, что у государства Украина этот газ изъяли незаконно?

Да, иск с таким обоснованием был подан Юлией Тимошенко в Нью-Йорке.

И какова его судебная перспектива?

Судьба любого дела – это вопрос доказанности, силы позиций и аргументов каждой из сторон. Я считаю, что перспективы достаточно высоки. Как написал мне один журналист, он считает, что шансы на успех – 50 на 50.

Если в суд в Нью-Йорк не придут другие стороны – РУЭ, представители Нафтогаза, - это не превратится в цирк? И в какой юридической подотчетности пребывают Стокгольмский арбитраж и суд в Нью-Йорке? Было ли нечто подобное, когда после Стокгольма принималось какое-то другое решение другим иностранным судом?

Если в суд в Нью-Йорке не придут ответчики – это их право. Суд рассмотрит дело без них. Но это лишит их возможности защитить свою позицию. При этом хотел бы сказать: решением Нью-йоркского суда нельзя отменить решение Стокгольмского арбитража.

Я ПЕРИОДИЧЕСКИ СПРАШИВАЛ У СЛЕДОВАТЕЛЯ, ЕСТЬ ЛИ У НЕГО ПРЕТЕНЗИИ К ЮТ, ОН ГОВОРИЛ, НЕТ

Что было в знаменитых стенограммах Кабмина, которыми так хвалилась глава ТСК по газовым контрактам Инна Богословская?

В стенограмме заседания правительства от 19 января 2009 года первый вице-премьер-министр Александр Турчинов предлагает правительству Украины принять политическое решение о поддержке газовых переговоров, которые еще продолжались в тот момент в Москве. При этом он официально информирует правительство о том, что с точки зрения закона никакого юридического, формального утверждения директив Кабинетом министров не нужно. Что это только политическое решение. В тот день правительство решило не принимать такого решения.

В соответствии со стенограммой заседания правительства от 21 января 2009 года премьер-министр Юлия Тимошенко отчиталась о ходе и результатах газовых переговоров в Москве, и правительство законно приняло решение утвердить результаты работы украинской делегации в России, утвердить условия заключенных газовых контрактов. Что такого страшного и крамольного увидела в этих стенограммах г-жа Богословская, я не понимаю.

А какие документы должен иметь премьер-министр, когда отправляется на переговоры? Это в принципе регламентируется законодательством?

Эти вопросы очень четко регламентированы как внутренним законодательством Украины (в частности законом о международных договорах и о Кабинете министров), так и международными актами, ратифицированными Украиной. В соответствии с этими нормами, премьер-министр вправе представлять страну на межгосударственных переговорах без каких-либо дополнительных полномочий или директив.

Как вообще все проходит в Генпрокуратуре? Следователь Нечвоглод пишет, что Юлия Тимошенко манипулирует, выбрасывает повестки в мусорник, затягивает следствие, обижает его? Что вы скажете?

Я постоянно присутствовал с Юлией Владимировной во время ее визитов в Генпрокуратуру в период с 4 мая. Все это время никаких следственных действий не проводилось. Мы приходили. До 10 мая Юлия Тимошенко повторяла следователю свои аргументы о том, что хочет видеть меня своим защитником и почему. Ссылалась на законы. Следователь говорил, что это незаконно, и просил ее найти другого защитника. Юлия Владимировна передавала следователю письменные жалобы и заявления, расписывалась в очередной повестке. Мы прощались и выходили. Перед тем как выйти, я периодически спрашивал у следователя, есть ли у него претензии к Юлии Владимировне и не срываем ли мы следственные действия. Следователь говорил, что нет.

10 мая следователь сказал, что прокурор по надзору допустил меня в дело в качестве защитника ЮВ. Следователь предъявил нам с Тимошенко соответствующее постановление. Мы с ним ознакомились. После этого я спросил, будут ли проводиться следственные действия. Следователь сказал, что нет, поскольку они предлагают ЮВ взять себе второго защитника. На вопрос "зачем?" следователь сказал, что якобы по закону (ст. 47 УПК Украины) для обеспечения ее права на защиту ей обязательно нужен защитник-адвокат. Насколько я помню, мы открыли Кодекс, показали следователю ст. 47, и, естественно, там нет такого требования. Сказали, что его требования опять незаконны. У Юлии Тимошенко есть защитник, допущенный в дело. Этот защитник я. При этом следователь отказался проводить следственные действия, хотя была и ЮВ, и я как допущенный в дело защитник.

Так все проходило. Ничего экстраординарного. Никаких скандалов и бросаний повестками, как утверждает следователь. Хотел бы сказать, что Тимошенко иногда выполняла даже, на мой взгляд, незаконные требования следователя. Например, следователь пригласил ее прибыть в ГПУ 03.05.2011 года – это выходной день. Однако Тимошенко пришла. Непонятно зачем, потому что никаких действий опять не проводилось, но она пришла. После этого она подала жалобу вышестоящему прокурору. Время на ответ вышло 7 мая. Ответ мы не получили до сих пор.

Беседовала Лана Самохвалова