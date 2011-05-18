В Верховную Раду прошли бы 7 партий (опрос)

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, 78,4% электората приняли бы в них участие. Об этом свидетельствуют результаты общенационального социологического исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 31 марта по 11 апреля 2011 года.

При условии, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время, рейтинги основных политических сил в Украине расположились бы так: за Партию Регионов проголосовало бы 17,8%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» набрало бы 12,7%, за партию «Фронт Змін» отдали бы голоса 7,4%, партия «Сильная Украина» набрала бы 4,7%, партия «УДАР» - 3,9%, Коммунистическая партия Украины - 3,3%, Всеукраинское обднання «Свобода» - 3,3%. Все другие политические силы набирают меньше 3%. Не поддержали бы ни одну из партий 14,8%.

Из 74,8% опрошенных, выразивших намерение принять участие в выборах, за Партию регионов отдали бы свои голоса 26,3% избирателей, за Всеукраинское объединение «Батькивщина» - 18,8%, партию «Фронт Змін» поддержали бы на выборах - 10,8%, партия «Сильная Украина» набрала бы 6,5%, партия «Удар» - 5,3%, Коммунистическая партия Украины - 4,9%, Всеукраинское объединение «Свобода» - 4,8%, Народная партия Украины 1,1%, Блок «Наша Украина» - 0,9%.

За другую партию или блок проголосовали бы - 4,2%, не поддержали бы ни одну из партий 16,3% опрошенных.

В целом, по всей территории Украины силами четырех исследовательских центров было проведено 26000 интервью (в 24-х областях, АР Крым и г. Киев) методом face to face по месту жительства респондента, по выборке, репрезентативной для всей страны и каждой области в частности (в т.ч. АР Крым и г. Киев), по таким показателям как возраст (лица старше 18 лет), пол, тип поселения (город/село) и показателю административно-территориального деления (область). Статистическая погрешность выборки составила +/- 0,9%