Виктор Мусияка: Если будет общий враг, то объединятся даже Регионы с БЮТ

Народный депутат предыдущих созывов, юрист Виктор Мусияка ответил на вопросы УНИАН.

ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧ И МОРОЗ НИ О ЧЕМ КОНКРЕТНО НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ? Виктор Лаврентиевич, приблизилась ли Украина к разрешению политического кризиса?

Трудный вопрос: двигаемся ли мы к разрешению кризиса, или наоборот – к новому кризису. Казалось бы лидеры государства договорились, начался процесс сложения полномочий фракций оппозиции, казалось бы нашли алгоритм движения к досрочным выборам. Но дальше выяснилось, что это все носит перманентный характер, что каждый этап насыщен массой проблем, решение которых постоянно нуждается в новых согласованиях.

Стало очевидно: ни о чем они конкретно не договорились. Решили досрочные выборы проводить через механизм досрочного прекращения полномочий, опираясь на статьи 81 и 82 Конституции. Они подумали, что этого достаточно, чтобы признать парламент утратившим свои полномочия. И вот мы сейчас на стадии, когда оппозиция полностью не воспринимает, что Верховная Рада после издания указа продолжает работать, а коалиция стала подвергать сомнению – все ли эти заявления о сложении полномочий действительны.

Кризис не преодолен, он становится многогранным, требует чрезвычайно тщательного и спокойного подхода для прохождения каждого этапа движения к досрочным выборам.

Некоторые политики заявляют, что в парламенте может быть восстановлена фракция БЮТ. Возможно ли это с юридической точки зрения?

Все спешат... Непонятно с заявлениями о сложении полномочий: кто ушел, кто не ушел... Кто утратил, кто не утратил эти полномочия. С юридической точки зрения нужно было подождать, когда станет ясно абсолютно, кто остаётся “в осадке” (не сложит полномочий. – Авт.) и какие там дела с этими списками... С БЮТ непонятная ситуация. Если депутаты будут представлены в количестве, достаточном для того, чтобы восстановить фракцию, если четырнадцать депутатов будет – то они могут продолжать деятельность.

Название блока – это не просто фамилия, это название политической силы. И поэтому могут возникать такие необычные вещи, как Блок Тимошенко без самой Тимошенко. Возможны потом судебные решения. Потому что Юлия Владимировна, если появится такая фракция, может подать иск в суд , потому что вдруг она это название зафиксировала как свою интеллектуальную собственность.

Есть и другие проблемы. Председатель ЦИК Владимир Шаповал заявил, что они не могут признать сам факт так называемого “обнуления”. А новых депутатов предложить тоже не могут. Они фактически заявили об остановке процесса “обнуления”. Съезды, отменяя списки, ссылались на часть шестую статьи 81, говоря, что Конституция – это закон прямого действия. Но все равно необходим закон, на основе которого нужно было принимать такое решение. Это можно было сделать, внеся изменения в Регламент ВР, в соответствующей статье закона о статусе народного депутата расписать или отдельный закон принять.

В те три дня, пока парламент существовал (вообще интересное понимание парламента, будто это мумия: захотел – оживил, захотел – положил в саркофаг) можно было принять такой закон.

Отдельный закон или изменения к закону должны были запустить механизм, прописанный в статье 81. Не известно, что дальше делать с решением съездов о том, что депутаты лишены мандатов. Это же только одна часть процедуры, вторая часть – принятие решения о том, что аннулируется весь список, иначе на место выбывших придут те, кто шел дальше по списку. Это фактическое уничтожение блочных и партийных списков.

Первая часть вызывает вопрос у коалиции, а вторая часть, как оказалось, вызвала вопрос и у ЦИК. Я испытываю сомнения в конституционности статьи закона о выборах народных депутатов, который позволяет выбрасывать депутатов из списка вплоть до его “обнуления”. Выбрасывать депутатов вообще нельзя, потому что люди голосуют за кандидатов в списках. И кто из кандидатов какой вклад в победу внёс – неизвестно, но все внесли. Нельзя делать так, чтобы можно было выбрасывать... Не может быть такого, чтобы нельзя было пополнять депутатский корпус. Разве такое может быть, чтобы депутаты сотнями отказывались от мандатов?

И как можно было принимать третий указ, пока не улажены все эти положения со сложением полномочий?

НОВЫЙ ПАРЛАМЕНТ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ ПРИСЯГУ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ СТАРОГО? Решение о выборах принято, нардепы, которые не хотят расставаться с мандатами, с квартирами, доплатами за лоббистские законы, путаются под ногами, ходят по судам, прикрываясь законом. Как лидерам партий простимулировать своих однопартийцев, чтобы они стали послушнее?

Как лидерам простимулировать? Не знаю, возможно, так же, как они стимулировали их для участия в списке.

Понятно, есть депутаты, для которых пройти в Верховную Раду, – это как попасть в сказку. Рассчитывали, что сказка будет на пять лет. А тут – выборы...

Но нужно исходить из того, что парламент полномочен до принятия присяги новым парламентом. В конце концов каким образом новоизбранный парламент примет присягу, если не будет старого состава, при котором он должен ее приносить? Системное толкование Конституции неотделимо от понимания того, что Верховная Рада полномочна. Если же Президента толкают к пониманию статуса Верховной Рады как неполномочной, то тогда он должен быть готов к тому, что будут парализованы все его полномочия, связанные с действиями Верховной Рады.

Из чего возникла эта катавасия с Генпрокуратурой? А как можно было назначать и освобождать от должности генпрокурора без согласия Верховной Рады? Я отнюдь не одобрительно отношусь к тому, что происходит в Верховной Раде. Но все присутствующие депутаты могут заниматься законотворческой деятельностью, и они могут осуществлять любые действия, не связанные с использованием этой цифры “300”, – преодоление вето, изменения в Конституцию, импичмент.

82-ая статья Конституции говорит, что парламент полномочен, если избрано не менее 300 народных депутатов. Но эта статья уже не отвечает реальности. 300 – это сумма голосов, необходимая для выполнения вроде бы всех полномочий Верховной Рады. Но ради того, чтобы объявить импичмент Президенту, необходимо 338 депутатов.

Я согласен с одним из судей Конституционного суда, который утверждал, что статья 82, – мёртвая. Ее нужно выбросить именно потому, что Рада должна быть полномочна, пока в ней есть 226 депутатов.

ПРОЕКТ “НАША УКРАИНА” – НЕ ВЧЕРАШНИЙ, А ПОЗАВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ? Вы и возглавляемая вами партия “Вперед, Украина!” должны были идти на выборы в блоке с Народной самообороной Юрия Луценко. Изменилась ли ситуация после того, как Луценко объявил о том, что он идет в блоке с “Нашей Украиной”?

После первого указа Президента наш блок продемонстрировал свою приверженность правопорядку. Раз указ был издан, мы считали, что его следует выполнять. И мы приняли решение, провели съезды – партийный и межпартийный. Сейчас, после третьего указа, надо проводить новые съезды. Юрий Луценко все время декларировал, что следует идти блоком всем представителям оппозиционных сил. Мне нравилось, что Луценко как политик постоянно демонстрирует глубокое понимание политических процессов и видит необходимость внесения корректив в концепцию, провозглашённую на Майдане.

Когда речь шла о начале нашего сотрудничества, я готов был работать на самостоятельный проект – на мой взгляд, он имел большие перспективы. Проект предусматривал острую идею: самозащиту прав и свобод граждан. Если его направить на защиту конституционных прав и свобод, мы могли бы иметь хорошую базу для развития самостоятельной политической силы и раскрутки Юрия Луценко как политика национального масштаба.

Сейчас, когда политики договорились о блоке с “Нашей Украиной” окончательно, я сделаю для себя выводы. Видимо, Луценко учел всё, и, видимо, это необходимость на нынешнем этапе. Но я не вижу для себя возможности находиться в этом политическом контексте, потому что я проходил это ещё в 2002 году. Те же лица, те же идеи, больше того – тогда эта политическая сила была четко ориентирована в поддержку будущего Президента. Эта его сила была глашатаем его идеи. Сейчас я не вижу возможности работать на такую идею. Это то, что я считаю не только вчерашним, а позавчерашним днем Украины. Ничего нового я в этом не вижу. Юрий Виталиевич знает, что я в этом проекте участия не принимаю.

Конечно, я пожелаю успехов Луценко, но думаю, что для него будут трудные времена. Ему трудно становиться на твердую почву, развиваться, он будет иметь огромные проблемы

Что касается моей партии... Партия остается в блоке, живёт, развивается, все нормально... Но порой наступает момент, когда ты должен, чтобы остаться самим собой, пойти другой дорогой.

Я стремлюсь сохранить партию как силу и как реального участника политического процесса. Потому что на прошлых выборах было сделано все, чтобы загнать нас на самое дно и не позволить поднять голову. У партии есть реальные возможности стать силой, с которой реально будут считаться.

Какой, по вашему мнению, будет послевыборная коалиция парламента?

Если выборы состоятся, то такой же. Я не исключаю конфигурации “Регионы” и “Наша Украина”. Или “Регионы” и БЮТ. Все это будет зависеть ещё и от политического контекста... Пока у нас пропорциональная система и действует механизм императивного мандата (хоть это и полуфабрикат), лидеры политических сил решают этот вопрос.

Мой опыт общения с этими людьми на протяжении многих лет даёт основания утверждать, что между ними нет кардинальных различий. Нет... Идеологические вещи – это то, что не может позволить в какой-то мере коммунистам сойтись с правыми. Хотя у нас в 2002 году была перспектива создания коалиции при участии БЮТ, НУ, КПУ и СПУ. Помните? Потому что у них был единый враг – Кучма. Если они найдут единую цель или врага (последнее более распространено), то я не исключаю никаких конфигураций.

Записала Лана Самохвалова