В БЮТ хотят из горе-«киприотов» сделать украинских патриотов

Увеличить доходы государственного бюджета на один миллиард гривен за счет денонсации Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества предлагает в законопроекте 8498 народный депутат Украины фракции «БЮТ-Батькивщина», министр социальной политики и труда оппозиционного правительства Андрей Павловский.

По словам народного депутата, законопроект направлен на восстановление социальной справедливости.

«Олигархи дерут последнюю шкуру с украинского труженика и потребителя, а прибыли выводят в оффшоры и налогов не платят. Государство должно заставить этих горе-киприотов стать украинскими патриотами, работать на отечественную экономику» - подчеркнул Андрей Павловский.

Депутат отметил, что в соответствии с Соглашением между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Кипр, которое досталась Украине в наследство, от налогообложения освобождаются любые доходы, возникающие на территории Украины или Кипра, в том числе дивиденды, проценты, роялти, доходы от отчуждения имущества и тому подобное, которые перечисляются из одной страны в другую.

По словам автора законопроекта, этим пресловутым соглашением созданы благоприятные возможности для крупного бизнеса вполне «легально», без всякого налогообложения выводить за границу из Украины значительные суммы.

Своей инициативой депутат ставит целью помешать владельцам многих предприятий использовать кипрский оффшор для создания схем уклонения от налогов.

«Использование оффшоров лишает государство необходимых средств для обеспечения достойного уровня социальной защиты граждан и приводит к невиданному в европейском мире коллапсу с пенсионным обеспечением», - убежден Павловский.