Томенко видит ряд политиков, готовых «отрабатывать российские идеи»

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО обеспокоен, что в последнее время Украину превращают в плацдарм кампании по выборам Президента России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Я обеспокоен тем, что усилиями украинских политиков фактически за 9 месяцев до российских президентских выборов Украину превратили в плацдарм избирательной кампании различных кандидатов в президенты России», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, еще не закончилась дискуссия вокруг событий во Львове 9 мая, а уже со стороны российских политических сил высказываются идеи относительно федерализации Украины.

«Только нам удалось убедить некоторых владельцев Партии регионов, что не нужны нам федерации, как снова возникла эта идея», - сказал Н.ТОМЕНКО, отметив, что эта идея далеко не украинская, и является составляющей политики российского радикального крыла.

Вице-спикер отметил, что перед российскими выборами «ряд украинских политиков стали в очередь, чтобы отрабатывать российские идеи».

Как сообщал УНИАН, 15 мая в Донецке лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО заявил, что в Украине назрела необходимость федерализации.

По его мнению, события 9 мая во Львове показали, что назрела угроза территориального раскола Украины. «Необходимо включить федерализацию в политическую повестку дня Украины. Сегодня эта тема уже назрела, ее нужно рассматривать, чтобы понимать, каким образом мы будем выстраивать целостное государство, каким образом будем повышать возможности территориальных общин, притом, что мы несем общую ответственность за единство государства», - заявил П.СИМОНЕНКО.