К каким выборам готовятся коалиция и Президент?

12 июня коалиция одобрила в первом чтении закон, которым пограничным службам поручается подавать информацию о трудовых мигрантах в социальные службы с целью учета доходов этих лиц при предоставлении разнообразных социальных льгот.

Официальный мотив инициативы автора проекта социалиста Баранивского – социальная справедливость: мол, нелегальные работники часто, имея приличные теневые доходы, пользуются льготами за счет остальной украинской бедноты.

Такая погоня за “оптимизацией” социальных расходов именно со стороны социалиста никого, конечно, в коалиции не взволновала.

Впрочем, регионалка госпожа Герман заметила, что здесь заложена перспектива для политических противников спекулировать на инициативе коалиции, представив ее как лишнее, к тому же явно коррупционное, давление на граждан, не по доброй воле выезжающих на заработки. Но в конечном итоге и фракция ПР признала, что для первого чтения проект сойдет.

Впрочем, при обсуждении документа не скрывалась и его реальная цель: создать одполнительные рычаги контроля трудовой миграции пограничными службами. Поскольку аналогичная норма, заложенная в недавно принятые изменения к закону о выборах, но относительно специфического сотрудничества пограничных служб непосредственно с ЦИК, по причине своей антиконституционности считается мертворожденной.

Поэтому коалиция сделала очередной ход в том же направлении, вроде бы избегая прямой связи вопроса с избирательным процессом.

Сразу следует отметить, что предостережение госпожи Герман относительно “спекуляций” со стороны оппозиции не подтвердились. По-видимому, полностью углубленная в процедуру сложения полномочий своих депутатов, оппозиция просто не заметила намерений коалиции. Или вынуждена их игнорировать, поскольку считает парламент нелегитимным, а принятые им законы – такими, что никогда не увидят мир и не будут подписаны Президентом.

Вместо этого коалиция, одобряя подобный, явно не популистский, а “драконовский” закон, очевидно делает ставку на то, что он обязательно вступит в действие.

Действительно, с этим не будет проблем, только если состав депутатского корпуса превысит 300 голосов. В этом случае одобренный парламентом закон даже без подписи Президента будет опубликован спикером и станет реальностью.

Условия такого развития событий хорошо известны: предоставление мандатов ВР членам необнуленного списка “Нашей Украины” из ПППУ.

И хотя с этим в ЦИК уже возникли проблемы (о чем ниже), - обращает на себя внимание другое. Возобновление конституционного кворума парламента автоматически исключает досрочные парламентские выборы. А следовательно так же автоматически вроде бы устраняется цель, с которой принимается упомянутый закон... Где же логика коалициантов?

Их логика абсолютно возобновляется и усиливается лишь в одном случае: если они имеют в виду подготовку не к досрочным парламентским, а к президентским выборам.

И это тем более достоверно, что внедряемый контроль за передвижениями работников, то есть преимущественно западного “оранжевого” электората”, внедряется умышленно не в законе о выборах народных депутатов, а в “социальном” законе. То есть может быть использовано в любой электоральной кампании. Конечно, при условиях соответствующего контроля социальных и пограничных служб политическими силами коалиции, присутствующими в правительстве.

Теперь относительно перспектив пополнения состава парламента до конституционного кворума.

Скандал в новом составе ЦИК вокруг потребности и невозможности провести заседание, на котором настаивают члены коалиционной квоты, - возник на основании вопросов, которые касаются, как говорят политологи, деления “административного ресурса” в регионах в виде кураторства тех или других членов комиссии.

Казалось бы, к чему здесь депутатское пополнение в ВР, если таким способом выборы отменяются?

Ответ тот же: кураторство членами ЦИК определенных регионов будет распространяться на любые выборы, в нашем случае – и на президентские вместо парламентских.

А вот требование о проведении заседания ЦИК, на котором исключительно простым большинством голосов можно “подтащить” списки депутатов пятого созыва, выдав им мандаты вместо выбывших, - это операция в пределах плана не только продолжения работы ВР, но и последующего, и достаточно быстрого отстранения президента Ющенко от должности.

Правда, председатель ЦИК господин Шаповал, представитель Президента в комиссии и КС госпожа Ставнийчук и кое-кто другой замечают, что новации в законе о выборах народных депутатов фактически блокируют любые операции со списками депутатов, по крайней мере до 1 августа.

Но это – предостережение для следующих судов. Для текущей ситуации не суть важно. Как, собственно, и не завершена процедура судебной волокиты, затеянной еще против предыдущего состава ЦИК членами ПППУ.

Вместо этого очевидно, что в случае, если бы ЦИК на своем заседании таки предоставил мандаты “резервистам”, - спикер Мороз и коалиция немедленно привели бы их к присяге в стенах ВР. Для этого не нужно ни присутствие Президента, ни какие-то иные мелочи.

А там – пусть судятся те, кому это интересно. Как продемонстрировал господин Мороз, “выковырять” из парламента депутатов, даже по собственному желанию, совсем не просто. А уже без желания...

Плюс достоверная ставка авторов такого сценария на уже обычную юридическую неопределенность: отсутствие норм о полномочиях депутатов, которые получили мандаты даже из-за “ошибки” ЦИК, если такая будет когда-то установлена каким-то судом. Это что-то еще более запутанное, чем освобождение и перманентное возобновление через суд генпрокуроров.

Потому практический вопрос для коалиции в настоящее время стоит лишь в количественном аспекте: сколько новых депутатов сможет “привести” в ВР ЦИК, если у господина Шаповала не получится и дальше «держать удар».

Логично было бы допустить, что коалиция приветствовала бы одновременное заполнение всех необходимых ей вакансий оппонентов верными сторонниками. Чтобы сразу же приступить к реализации плана по “доработке” Конституции и устранению Президента Ющенко.

Но темпы “освобождения” депутатов от оппозиции спикером Морозом не указывают на поспешность.

Видимо, морока с бюрократическими процедурами относительно отдельных “отказников” вызвана не столько декларируемой борьбой за легитимность состава ВР до появления новых депутатов, сколько прикрытием торгов с будущими коалиционерами. И торгов, снова же, не по поводу формирования списков на парламентские выборы, а на деление ролей и должностей в случае досрочных выборов президентских.

Плюс необходимое время, чтобы через ГПУ оказать давление на голову ЦИК.

Или, что более вероятно, как в той же Генпрокуратуре, - сорвать договоренности между Ющенко и Януковичем относительно председателя ЦИК и просто переизбрать последнего имеющимся квотным большинством.

Для этого совсем не нужно проводить неисполнимую ротацию состава комиссии, о которой говорил первый вице-спикер господин Мартинюк, сознательно вводя общественность в заблуждение.

Вместо этого могут оказаться полезными маневры вокруг БЮТ, которыми активно занимается коалиция. В парламенте позиция БЮТ вряд ли изменится – слишком это публично. А вот в ЦИК, да еще и учитывая совсем другую кампанию...

Судя по требованию президента Ющенко к спикеру Морозу прекратить заседание парламента, - он, по крайней мере, понимает, к чему идет дело. Но что предложит ему команда, кроме уже очередной серии радикальных призывов “повесить на парламенте большой замок” или “вынести Мороза и Мартынюка с их креслами”, которые реанимируют заглохший было “силовой сценарий”, - узнаем вскоре.

Впрочем, в СМИ уже распространяется мнение экспертов, что Ющенко и сам готовится к президентским выборам, руководствуясь всплеском социологических показателей, возросших на парламентском кризисе.

Если так, то речь идет не о кампании 2009-10 лет.

Поэтому будет очень интересно, как Ющенко воспользуется усилиями коалиции относительно своего устранения, чтобы повернуть их в собственную пользу, приняв участие в этих возможных гонках?

Может, воспользуется опытом Кравчука, - когда от него уже никто этого не ожидает?

Ирина Погорелова