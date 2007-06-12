Тарасюк: мы не можем согласиться, чтобы осталось название Наша Украина

Тарасюк опровергает информацию о существовании списков будущего блока "Наша Украина - Народная Самооборона - Правыця"

Киев. 12 июня. УНИАН. Лидер Народного руха Украины, который является субъектом формирования блока "Наша Украина - Народная Самооборона - Правыця", Борис ТАРАСЮК опровергает информацию о существовании списков будущего блока.

"Этого списка нет. Как участник создания блока демократических сил, я утверждаю, что на наших встречах речь не шла относительно конкретных фамилий и списка", - сказал он в эфире “5-го канала”.

"Вопрос относительно кандидатуры того, кто возглавит список, не обсуждался", - прибавил он.

Комментируя решение Президиума партии "Наша Украина" о том, чтобы в названии блока присутствовали слова "Наша Украина", Б.ТАРАСЮК сказал: "В принципе, мы не отрицаем этого факта, хотя я считаю, что нужно провести ребрендинг – изменить назову и идентификацию объединения демократических сил".

"Или тогда обязательно должны быть названы другие составляющие – и Самооборона, и Правыця", - прибавил он.

"Мы не можем согласиться, будто бы ничего не изменилось, чтобы осталось название "Наша Украина". Изменились политические реалии. Демократические партии объединились в блок, и это или должно быть отображен в названии, или должно быть изменено общее название", - объяснил Б.ТАРАСЮК. Также лидер НРУ отметил, что, кроме названия блока, сейчас также обсуждаются квоты в предвыборном списке: "Этот вопрос находится в стадии переговоров и это одна из причин, почему переговоры до сих пор не завершены".

На вопрос, какую квоту, по его мнению, должен получить НРУ, Б.ТАРАСЮК ответил: "Больше, чем та цифра, которую вы назвали (21%)".

"Думаю, 25 или 30% было бы нормально. Но я говорю, что переговоры продолжаются", - цитирует Б.ТАРАСЮКА “Украинская правда”.

Как сообщал УНИАН, газета "Коммерсант-Украина" в номере за 12 июня сообщила, что переговоры по созданию избирательного блока при участии «Народного союза "Наша Украина", блоку "Народная самооборона Юрия Луценко" и блока "Рух – Украинская правыця" находятся на завершающей стадии. По данным издания, избирательный список будущего блока "Народная самооборона – Наша Украина" возглавит Юрий ЛУЦЕНКО. Уже известно, отмечается в публикации, что вторым номером списка станет лидер НСНУ Вячеслав КИРИЛЕНКО, третьим – министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, четвертым – министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК. Кандидатура пятого номера окончательно не определена, но существует вероятность того, что им будет депутат Николай КАТЕРИНЧУК. Кроме того, лидеры всех политических партий, которые входят в блок, будут в десятке списка, пишет "Коммерсант-Украина".