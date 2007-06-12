Одесские коммунисты призывают бывших членов КПСС возвращаться в КПУ

„Коммунистическая партия Украины призывает всех коммунистов, членов КПСС, которые раньше по разным причинам в период реставрации капитализма потеряли связь с партией, вернуться в ее ряды. Приглашаем всех честных граждан Украины, которые по призванию души и сердца, а не за деньги хотят бороться за счастливую, справедливую жизнь украинского народа, стать под красные флаги Компартии Украины”.

С таким обращением обратился сегодня к жителям Одесской области первый секретарь Одесского обкома КПУ Евгений ЦАРЬКОВ, повторив, что „в 90-ю годовщину Октябрьской революции партия призывает вступать в ряды коммунистов, обращаться в районные и городские комитеты Компартии Украины”.

Е.ЦАРЬКОВ мотивировал свое обращение тем, что „многочисленные партии, решая свои собственные интересы, подыгрывают крупному капиталу, помогая ему раздирать Украину на куски, руководить ею часто в интересах Запада и делать свой народ обездоленным”.

Местный лидер КПУ отметил в обращении, что „Компартия борется за интересы народа Украины, за справедливость, за будущее его поколений. Вот почему достаточно много буржуазных партий нападают на Компартию, пытаясь обесславить героические подвиги советского и украинского народов”.

На выборах-2006 избиратели Одесской области не избрали ни одного представителя КПУ в областной и городской советы.