Что думают политологи о первой пятёрке блока НСНУ (опрос)

Большинство ведущих украинских политологов считают наиболее оптимальным состав первой пятерки блока “Наша Украина-Народная Самооборона-Правыця”, вариант которого опубликовала сегодня газета "Коммерсант-Украина".

Соответствующий вывод вытекает из ответов политологов на вопрос “Насколько оптимальным является состав первой пятерки блока «Наша Украина-Самооборона-Правыця»: Луценко, Кириленко, Гриценко, Яценюк, Катеринчук?», во время опроса, который был проведен «Центром исследований политических ценностей».

Так, руководитель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ утверждает, что „с электоральной точки зрения можно было бы сказать, что на сегодняшний день это оптимальная пятерка для этого блока. Если электорат “Нашей Украины” и “Правыци” и так готов голосовать за этот общий блок, то для привлечения электората Народной Самообороны необходимы дополнительные аргументы”. По убеждению О.ДОНИЯ, часть электората Народной Самообороны состоит из людей, которые разочаровались в «Нашей Украине» и других основных политических игроках и воспринимают “Самооборону” как политическую альтернативу.

Вместе с тем, президент Центра социальных исследований «София» Андрий ЕРМОЛАЕВ считает, что такой состав первой пятерки “является ожидаемым”. По его словам, уже давно идет речь об обновлении имиджевого ряда «Нашей Украины» и, соответственно, той силы, которая будет создана как пропрезидентский блок. “Эти фамилии были прогнозируемы. Другое дело - в каком порядке и будут ли привлечены еще какие-то знаковые фигуры а-ля певцы или почетные профессора”, - отметил политолог.

По мнению А.ЕРМОЛАЕВА, наличие этих фамилий в первой пятерке связано с рейтинговыми рассуждениями. “С этим связано появление, в частности, господина ЛУЦЕНКО. Думаю, что здесь заложен определенный образ нового пропрезидентского правительства в списке”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ. При этом он добавил, что “два министра и три кандидата на правительственные должности реализуют цель формирования образа будущего правительства господина ЮЩЕНКО”. Впрочем, по мнению А.ЕРМОЛАЕВА, в первой пятерке нет кандидатуры на должность премьера. “Но образ молодых пропрезидентских министров, без сомнения, один из замыслов, который реализован в этой пятерке”, - добавил политолог.

По его убеждению, “имидж господина ЛУЦЕНКО будет доминировать над всей пятеркой. Это связано с тем, что на сегодняшний день трудно говорить о каких-то особых драйвовых чертах ЯЦЕНЮКА или ГРИЦЕНКО. Скорее всего, они будут выполнять фоновую функцию на выборах. А в качестве агитаторов и идеологов будут выступать КИРИЛЕНКО и КАТЕРИНЧУК”.

В то же время, профессор политологии НаУКМА, научный директор Школы политической аналитики Алексей ГАРАНЬ считает, что “это неплохой состав”. “Возможно, хотел бы видеть там и другие фамилии”, - отметил он, отметив при этом, что “ростущий рейтинг ЛУЦЕНКО будет усиливать позицию блока”.

По словам руководителя научных программ Института открытой политики Максима СТРИХИ, „по крайней мере, это оптимальнее, чем состав первой пятерки блока «Наша Украина» на прошлых выборах”. По его мнению, “в настоящее время имеем пятерку молодых политиков, успешных. Это должно показать новое качество”. М.СТРИХА считает, что “с такой пятеркой, при условии грамотной кампании, блок действительно может существенно нарастить показатели”.

Директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО также склоняется к мысли, что „для блока в нынешнем составе эта пятерка является оптимальной”. “В нее включены политики и лидеры политических сил, которые на данный момент имеют наивысшие рейтинги среди своей категории, имеют достаточно незначительный уровень негативного восприятия. Это удачный состав, который отображает конфигурацию самого блока”, - сказал политолог.

В то же время директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ убежден, что „в этой пятерке нет ярких личностей, которые бы могли прибавить голоса этому блоку”. По его словам, Ю.ЛУЦЕНКО, на сегодня, действительно, “наиболее яркая фигура, но в то же время - одиозная. У него специфические избиратели”. В то же время В.МАЛИНКОВИЧ отмечает, что такой состав пятерки можно было ожидать, впрочем, отсутствие в ней представителей «Правыци» свидетельствует, по его мнению, об определенном послаблении позиций этой политической группы, что может в перспективе привести к конфликту внутри блока после выборов.

Как сообщал УНИАН, газета "Коммерсант-Украина" в номере за 12 июня сообщила, что переговоры о создании избирательного блока с участием участии «Народного союза "Наша Украина", блока "Народная самооборона Юрия Луценко" и блока "Рух – Украинска правыця" находятся на завершающей стадии. По данным издания, избирательный список будущего блока "Народная самооборона – Наша Украина" возглавит Юрий ЛУЦЕНКО. Уже известно, отмечается в публикации, что вторым номером списка станет лидер НСНУ Вячеслав КИРИЛЕНКО, третьим – министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, четвертым – министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК. Кандидатура пятого номера окончательно не определена, но существует вероятность того, что им будет депутат Николай КАТЕРИНЧУК. Кроме того, лидеры всех политических партий, входящих в блок, будут в десятке списка, пишет "Коммерсант-Украина".