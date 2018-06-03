Тернополь: 9 мая как День победы провокаций

Люди с флагами КПУ и «Русского единства» появились 9 мая в парке Славы уже после завершения официальных торжеств... «Свободовцы» попробовали помешать движению колонны, становясь в живую цепь... В Тернополе празднование 9 мая по сравнению со Львовом прошло спокойно – без мордобоев и стрельбы. Представители «Свободы» лишь пытались помешать кучке коммунистов пройтись с красными флагами в парке Славы после завершения официальных мероприятий, а 10 мая на сайте областной организации еще похвастались тем, что сожгли красный флаг.

Эти действия представители «Свободы» относят себе в актив, но давайте попробуем скрупулезнее присмотреться – было ли геройство?

Реанимация коммунистов

О местных коммунистах как таковых в Тернополе в последнее время мало что слышно. Они не представлены в городском и областном советах, рядовой тернопольчанин вряд ли назовет хоть несколько представителей их местной организации, и даже не каждый тернопольский журналист, который пишет о политике, знает имя председателя областной организации КПУ или место расположения их партийного офиса.

Другими словами, внимания к компартии в Тернополе – маловато. Коммунисты не проводят каких-то акций, не светятся в эфирах местного телевидения, не засыпают медиа комментариями относительно тех или других событий. Вспоминают о них лишь в такие праздники, как 9 мая – когда они появляются в парке Славы с красными флагами. Именно такие мероприятия и дают им возможность хоть на какую-то реанимацию.

Правда даже эти акции коммунистов не были особо заметны из-за их малолюдности. О походах с красными флагами люди узнают из СМИ уже благодаря другим силам, которые реагируют на такую провокацию. Как правило, в Тернополе это были представители «Тризуба», которые вырывали и кромсали флаги, вступали в конфликты, соответственно, мероприятия коммунистов и получал огласку.

В этом же году функции «Тризуба» взяла на себя «Свобода».

Провокация №1

Люди с флагами КПУ и «Русского единства» появились 9 мая в парке Славы уже после завершения официальных торжеств. Выглядело так, что своими действиями они по крайней мере не планировали помешать действующей власти провести свои мероприятия.

«Свободовцы» попробовали помешать движению колонны, становясь в живую цепь перед ней. Этим намерениям воспрепятствовали стражи порядка. На сайте областной организации свои действия представители ВО «Свобода», в частности, мотивировали тем, что коммунисты пришли со знаменами «невзирая на запрет городского совета использовать советский флаг в массовых мероприятиях».

В действительности же 8 апреля 2011 года депутаты Тернопольского городского совета приняли решение запретить размещение советской символики на государственных учреждениях и коммунальных предприятиях Тернополя.

Вскоре городской председатель Тернополя Сергей Надал даже объяснял, что организованные празднования с красными флагами в городе не запрещены.

«В решении четко написано – запрещено размещение советской символики на государственных и коммунальных учреждениях. Если же люди соберутся по своим интересам в парке Славы или в другом месте, мы не можем запретить им тот или другой флаг, никто у них этот флаг из рук не будет вырывать», – заверял Надал.

Провокация №2

Информацию о «добытом» и сожженном флаге с офиса коммунистов «свободовцы» обнародовали уже 10 мая.

По их данным, события разворачивались под вечер 9 мая после того, как группа представителей местной «Свободы» вернулась из «горячего» Львова.

«Мы пришли и сказали, что в Тернополе красная тряпка висеть не будет. Повыходили депутаты районного уровня от компартии, но они не осмелились нам препятствовать», – рассказал об акции снятия флага с офиса коммунистов председатель городской организации ВО «Свобода» Михаил Головко.

Следует отметить, что офис областной организации Коммунистической партии расположен на ул. Дивочей – в районе крайне малолюдном, а тем более в выходной в пору огородных работ.

Вывешенный, по-видимому, для провокации флаг (иначе почему же он не мозолил глаз «свободовцам» раньше) там могло заметить не так уже и много народу.

Завершение этой истории – сожжение красного трофея в парке Славы во время импровизированного митинга.

А еще – уголовное дело, возбужденное по факту хулиганства после обращения представителей компартии в милицию.

На чью мельницу вода льется

Все это в Тернополе уже было... Только при участии «Тризуба». И тогда такие акции использовались для раскручивания на украинскиой (а местами еще и на российской) территории мифа о Западной Украине как бандеровском крае, где злые, неуравновешенные националисты хотят крови стареньких ветеранов. А затем этот стереотип можно использовать на выборах, скомпрометировать национал-патриотизм как таковой. А еще благодаря таким провокациям можно красиво попиариться в теле-шоу, а при случае отвлечь внимание людей от того, что с каждым днем их обнищание только растет.

А вот что изменилось к лучшему в Тернополе после этих провокаций? Ведь в отличие от «Тризуба», “свободовцы” тут при власти и улучшение благосостояния людей (это же они обещали) и должно было бы быть их первоочередным заданием.

А чтобы доказать свою идейность и патриотизм... Возможно, для этого вместо участия в провокациях и охоты за красными тряпками на безлюдных улицах стоило бы по крайней мере отчистить памятник Степану Бандере в центре города. Памятник в нескольких местах обгажен птицами, а именно возле него фотографируются люди, часто – туристы.

Смыть из него грязь, кажется, было бы таки большим достижением, чем сжечь какое-то тряпье. Тем более в канун Дня героев, который в городе и области планируют отметить 23 мая. И хочется надеяться, что в тот день наконец обойдется без провокаций.