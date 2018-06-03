«Русское единство» приехало во Львов «упорядочить могилы» без лопат, но с оружием

Марковцы оставили заброшенные одесские могилы, чтобы кричать во Львове: «Хохлы – параша»… Одесситы от поездки отказывались, считая ее шабашем и провокацией…Взгляд из Одессы…

Марковцы заявили, что они «наследники победителей»

Накануне Дня Победы одесские журналисты неоднократно интересовались у организаторов «политического туризма» из южных областей во Львов и Тернополь: не лучше ли отметить 9 мая в Одессе и Симферополе, постаравшись должным образом упорядочить местные кладбища и восстановить покосившиеся памятники погибших солдат, нежели пытаться наводить порядок, например, на львовском Холме Славы и других мемориалах западных областей? Ведь именно так официально объяснили организаторы поездки «краснознаменщиков» в Западную Украину: мол, надо присмотреть за могилками, за которыми там якобы никто не смотрит.

Вот что отвечал на этот вопрос в прямом эфире одного из одесских телеканалов координатор акции – председатель Симферопольской городской организации партии «Русское единство» Сергей Юхин: «Наша цель – восстановить могилы, памятники, мемориалы. Не только в Крыму, но и по всей Украине. Во Львове мы также намерены на Холме Славы восстановить то, что было разрушено вандалами. Там, например, захоронен крымский татарин Герой Советского Союза Абдуль Тейфук, есть могила Кузнецова и других советских солдат. Так вот многое разграблено, разбито, унесено на металлолом. А по законодательству Украины, остветственность за сохранность и приведение в порядок могил отвечают местные власти. И во-вторых, мы едем во Львов по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны. И везем им 30-метровый флаг Победы. Нам также надо пообщаться с ветеранами…» (Отметим, что само заявление напрочь лживое).

Когда ему задали уточняющий вопрос: а нельзя ли привести в порядок солдатские могилы без марша с красным знаменем по улицам Львова, особенно с учетом крайне напряженной обстановки, господин Юхин ответствовал: «Мы считаем, что так нельзя. Зачем восстанавливать справедливость по-тихому? Дело в том, что 20 лет Украину кормят ложью, воздух пропитан ложью. Лживых героев выставляют вперед, скоро начнут на иконах рисовать. Это герои, которые воевали против существовавшего государства – УССР. Я говорю про бойцов ОУН-УПА. Участники акции намерены везде исполнять принятый парламентом Украины закон о порядке празднования 9 мая».

Солидаризировались с этой точкой зрения также лидер областной организации КПУ небезызвестный Евгений Царьков и член политсовета партии «Родина» Александр Васильев, который, в частности, добавил: «Зачем это делается? Мы демонстрируем политическую волю Юга Украины, Чтобы разрушить распротраненный политический мазохизм. Мы постоянно скорбим, страдаем от каких-то непонятных оккупаций, по количеству черных дней в календаре, кажется, нас нельзя сравнить ни с одним другим государством или нацией. Из-за этого у граждан Украины формируется комплекс неполноценности, вот мы хотим продемонстрировать, что мы наследники победителей в войне над фашизмом».

Сведения о том, сколько именно одесситов и крымчан намеревались принять участие «в походе на Львов», организаторы акции почему-то тщательно скрывали. Видимо, с учетом решений местных советов Львова и других городов, которые запретили марши русских организациий с красными флагами по улицам и площадям, а также соответствующего решения Окружного административного суда Львовской области.

В Одессе все знали, что «Русское единство» готовит провокацию

Впрочем, вот какую политическую подоплеку в проведении этой акции увидел сокординатор общественного движения «Комитет обороны Одессы» Алексей Губский: «Намерения представителей партий «Родина» и «Русского единства» организовать 9 мая шествие под красными флагами по улицам Львова – это ни что иное, как политическая провокация. Ведь одесская «Родына» – союзник нынешней партии власти. Они любыми путями хотят отвлечь внимание избирателей от провалов в социальной сфере и стремительного обнищания населения, в том числе одесситов. Им и их хозяевам из-за рубежа, как воздух, нужны провокации. Вот и возникла идея проведения акции во Львове, которая уже накануне проведения получила большой негативный резонанс. По нашим сведениям, одесситы отказываются от предложений «Родины» и не хотят ехать во Львов. И ничего удивительного в этом нет. Они не желают быть пушечным мясом пророссийских провокаторов. Ведь сами «родынцы» Марков и Кваснюк во Львов ехать не собираются».

Мы считаем это политическим шабашем, который надлежало бы пресечь правоохранительным органам, поскольку закон о порядке празднования 9 мая с красными флагами не подписан главой государства и не вошел в силу, акцентировал Алексей Губский. Мы также не видим никаких причин, кроме организации провокаций, дающих повод «марковцам» ехать во Львов. С наведением порядка на могилках ветеранов войны во Львовской области успешно справляются местные власти и жители региона. Помощи у Маркова или Юхина они не просили. А вот в Одессе и области есть немало могил участников войны, которым следовало бы уделить внимание. Кстати, многие живые ветераны войны оказались без поддержки одесских властей. Причем некоторые из них на грани голодной смерти…»

По некоторым сведениям, просочившимся в СМИ, одесской «Родине» удалось собрать около полусотни добровольцев для поездки во Львов – целый автобус. И, вопреки судебному запрету, кое-кто из них даже принял участие в проведении массовых мероприятий в городе 9 мая. Но никто из львовян не увидел ни лопат, ни граблей в руках «политических туристов», хотя организаторы акции публично заявляли, что прежде всего хотят «восстановить солдатские могилки» на кладбщах.

Русские Львова возмущены «защитой прав русских»

Аналитики будут сейчас говоритть о политических последствиях иницидента, возможно, анализировать технологию провокации. Я же хочу привести слова русскогольвовянина-очевидца о произошедших событиях:

– Прогуливаясь по Лычаковской, я увидел большую группу людей с красными и российскими флагами, транспорантами, плакатами. Я, конечно, читал, что акция пророссийской партии "Русское единство" то ли состоится во Львове, то ли не состоится... Я надеялся, что у львовян хватит трезвости не поддаваться на провокации пиарщиков, но когда увидел то, что отчебучили "митингующие", от моей надежды и след простыл. Они, как по команде, вдруг стали выкрикивать лозунги, оскорбляющие местных жителей. Причем, заметьте, лозунги не политические, а оскорбляющие людей по национальному признаку. Больше всего запомнилось "Хохлы - параша! Победа эта наша!", "Смерть Галичине!" и прочие. Конечно же, спустя пару минут завязалась потасовка. Поскольку численный перевес был, естественно, не на стороне провокаторов, им пришлось убегать. И тут с их стороны раздались выстрелы… Я думаю, в любом городе, если идти, громко выкрикивая ругательства в адрес его населения, то это добром не кончится. В чем же особенность именно Львова, который теперь пытаются выставить форпостом «фашизма»? Такая вот имела место продуманная провокация. Интересны цели ее организаторов. Любви к русским она точно не прибавит, и запад с востоком не сплотит. Целью акции, считаю, может быть только разжигание межнационального конфликта или пиар своей партии на этом фоне. Представитель пророссийской партии, главной исполнительницы провокации, перед проведением марша утверждал, что его целью является защита прав русских, живущих во Львове. Что ж, отдельное ему спасибо за защиту моих прав. Я, например, не знаю украинского языка, как не знаю и того, захотят ли теперь жители города отвечать мне на русском.

Михаил Аксанюк, собкор УНИАН в Одессе