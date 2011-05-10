В НРУ считают, что провокации во Львове готовились на высшем уровне

Народный Рух Украины считает, что провокации во Львове 9 мая готовились на наивысшем уровне.

Об этом идет речь в заявлении партии, переданном в УНИАН пресс-службой.

В заявлении отмечается, что «День Победы над нацизмом во всей Европе является, в первую очередь, поводом вспомнить об ужасах войны и тоталитаризма, склонить головы перед погибшими – солдатами, мирными жителями, узниками концлагерей». «А, вспомнив – объединиться вокруг идеи созидания нового, свободного от милитаризма, империализма и тоталитаризма европейского общества», - подчеркивают в НРУ.

В партии выражают сожаление, что в Украине этот день продолжают праздновать как праздник «совецкого патриотизма». «Милитаризм, империализм, тоталитаризм – цветут буйным цветом. Вместо пропаганды мира – военные парады, вместо осуждения диктаторов – «Сталин лучше Гитлера», вместо отрицания имперских идей и напоминания о цене свободы народов – восхваление коммунистической империи и ее символов», - говорится в заявлении.

Руховцы подчеркивают, что во всех европейский странах, которые захватил «молох» войны, уже давно наступило примирение соперников, поэтому там и празднуют не победу, а примирение. «Лишь в Украине продолжается война минувшая, лишь в Украине продолжают воевать против части нации, воевавшей против тоталитарных фашистского и коммунистического режимов, – УПА и ее симпатиков», - отмечают в НРУ.

В заявлении констатируется, что и нынешнее празднование Дня Победы не стало днем праздника примирения украинского народа. «Хотя бы потому, что нынешней власти объединенное, консолидированное общество не просто не нужно – оно вредно! Поэтому власть действует согласно принципу «разделяй и властвуй», и использует для этого 9 мая как разменную монету в своей игре», - считают в НРУ.

«В результате авантюрных комбинаций власти во Львове 9 мая пролилась кровь», - отмечают в партии, напоминая, что это произошло, невзирая на решение суда, которым всем политическим силам было запрещено проводить какие-либо акции. «Столкнув радикалов с обеих сторон, режим организовал кровавые столкновения, которые, по его мнению, должны направить энергию украинских граждан на борьбу между собой, вместо противостояния преступным действиям коррумпированной власти. Демонстративная бездеятельность стражей порядка лишний раз подтвердила то, что провокация планировалась на наивысшем уровне», - отмечается в заявлении.

Народный Рух заявляет о недопустимости «такой людоедской политики». «Мы – национально-демократические силы Украины – должны сделать все возможное для прекращения противостояния в обществе, единенья украинского народа ради борьбы против главного врага – продажной и коррумпированной властной системы. В единстве народа – наша сила. Слава Украине!», - подчеркивают в НРУ.