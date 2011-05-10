Литвин - Бузеку: энтузиазма поубавится, если европерспективу не зафиксируют

Выход сотрудничества Украины и Европейского Союза на практические решения исключит разного рода “шатания” во внешнеполитической сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом председатель парламента Владимир ЛИТВИН сказал на встрече с Президентом Европейского Парламента Ежи БУЗЕКОМ сегодня в Страсбурге.

Во время встречи стороны обсудили вопросы, связанные с началом работы Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ, учредительное заседание которой состоялось 2-3 мая. В.ЛИТВИН выразил благодарность Президенту Европарламента за приложенные им усилия для того, чтобы парламентское измерение инициативы «Восточного партнерства» заработало. В ответ Е.БУЗЕК отметил, что усилия прилагались «с обеих сторон».

Е.БУЗЕК выразил удовлетворение активизацией сотрудничества Украины с Евросоюзом, в частности, в вопросах либерализации визового режима, а также переговорного процесса относительно подписания соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли. Он выразил мнение, что до конца года будет получен положительный результат «хотя бы в плане подписания соглашения об ассоциации». При этом Президент Европарламента высоко оценил понимание властью Украины необходимости согласования действий на пути интеграции в европейские структуры. Вместе с тем, отметил он, возникает вопрос относительно возможности приобщения Украины к Таможенному союзу. «Без сомнения, это будет вашим решением, но ЕС хотел бы быть ближе к Украине», - сказал Е.БУЗЕК.

В свою очередь, председатель Верховной Рады заявил, что позиция украинской власти «четка и понятна - это европейская интеграция», что в очередной раз подтвердил Президент Украины, выступая на мероприятиях по случаю Дня Победы. Но это политический выбор Украины, отметил В.ЛИТВИН, тогда как Россия предлагает экономические преференции в рамках Таможенного союза.

«Нынешний год для Украины является критически важным и ответственным: либо действительно будут подписаны упомянутые Вами документы, в которых будет зафиксирована европейская перспектива Украины, либо политический энтузиазм в значительной мере уменьшится», - отметил В.ЛИТВИН, добавив, что «выход сотрудничества Украины с ЕС на практические решения исключит разного рода шатания во внешнеполитической сфере».

По словам Е.БУЗЕКА, Украина «должна найти свое место, и экономическая сторона для нее очень важна». При этом он заверил В.ЛИТВИНА, что Украина может рассчитывать на полную поддержку своих евроинтеграционных устремлений со стороны Европарламента. Е.БУЗЕК отметил, что, несмотря на определенные проблемы, в Украине достигнута стабильность, и поздравил В.ЛИТВИНА со всеми достижениями, обретенными Украиной в последнее время, подчеркнув, что они «видимые».

Во время встречи В.ЛИТВИНА с Президентом политической группы Европарламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» Мартином ШУЛЬЦЕМ также были обсуждены вопросы европерспектив Украины.

Председатель Верховной Рады выразил убеждение, что в отношениях Украина-ЕС «нужно переходить от обсуждения и дискуссий к практическим действиям». В этом контексте он выразил надежду, что в этом году состоится практическая имплементация Плана действий по введению безвизового режима между Украиной и странами ЕС.

Со своей стороны, М.ШУЛЬЦ отметил, что длительное время Европарламент «смотрел в сторону запада и юга от Европы, но в последнее время его взгляд сконцентрировал на востоке», и выразил надежду, что председательство Польши в Комитете Министров ЕС будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество.

Стороны также обсудили перспективы работы ПА ЕВРОНЕСТ. В.ЛИТВИН, в частности, отметил, что в Украине инициативу «Восточного партнерства» расценивают как «дополнительную стоимость к непосредственным контактам между Украиной и ЕС, которая не должна подменять собой реальное партнерство». «Мы хорошо понимаем наши внутренние проблемы, но если сотрудничество Украина-ЕС будет ограничиваться лишь напоминанием об этих проблемах, динамики не состоится», - сказал В.ЛИТВИН.

По словам председателя Верховной Рады, украинская власть осознает, что страна нуждается в конкретных реальных изменениях во многих сферах жизни. При этом ключевые решения радикального характера, такие как вопросы земли и пенсионная реформа, нужно принять до конца нынешнего года, поскольку следующий год будет годом парламентских выборов, сказал В.ЛИТВИН, отметив, что при таких обстоятельствах нужен диалог на двух уровнях - внутри страны и между Украиной и ЕС.

Сегодня в Страсбурге в здании Европарламента проходит заседание Бюро Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики, Сейма и Сената Республики Польша.