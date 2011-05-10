Томенко слышал, что провокации во Львове поддерживало руководство МВД

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что в парламенте стоило бы заслушать информацию министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА о событиях во время празднования Дня Победы во Львове.

Об этом Н.ТОМЕНКО сообщил УНИАН, комментируя по просьбе корреспондента агентства инцидент во Львове между представителями национально-патриотических сил и пророссийских партий.

«Стоило бы заслушать информацию министра внутренних дел относительно ситуации, сложившейся во Львове», - сказал он.

По словам вице-спикера, эксперты склоняются к тому, что во Львове происходила спланированная провокация, которая не могла быть организована без поддержки руководства МВД.

Н.ТОМЕНКО отметил, что даже местная власть Львовской области не знала о реальных планах организаций, представляющих «российских националистов».

«В общем можно говорить о том, что власть в целом, начиная с Президента и заканчивая большинством Верховной Рады, сделала все, чтобы превратить 9 мая не в праздник памяти и примирения, а в день раздора и противостояния», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 мая, после официальных мероприятий возле Холма Славы и Марсового поля во Львове произошли столкновения между представителями патриотических сил и лицами, которые праздновали День победы, - представителями партий КПУ, «Родина», «Русское единство» и ветеранами.

По данным ВО "Свобода", во время столкновений во Львове были задержаны пять активистов и сторонников парторганизации «Свободы». Кроме того, в больницу попали двое ее членов. Одному, 1983 г.р., прострелили ногу, второму, 1988 г.р., милицейской дубинкой разбили голову, врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

В свою очередь, Львовская городская организация Партии регионов заявила, что вследствие нападения представителей ультраправых сил 9 мая во Львове пострадали члены городской организации Партии регионов, у которых на груди были георгиевские ленты.