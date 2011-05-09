Тимошенко почтила память погибших во Второй мировой войне

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО возложила цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве, почтив память погибших во время Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с Ю.ТИМОШЕНКО в церемонии возложения цветов приняли участие народные депутаты - члены фракции «БЮТ-Батькивщина».

«Нам нужно сделать так, чтобы ветераны и дети войны видели, что их дети и внуки живут счастливо, чувствуют себя самодостаточными, и нам такую страну с вами нужно строить. Всех с большим праздником», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО журналистам.

Лидер партии «Батькивщина» также считает недопустимым во время такого важного для Украины праздника Победы создавать конфликты из-за возвращения к использованию красных флагов.

«Было то время, когда красный флаг объединял всех людей в борьбе против фашизма, и мне очень жаль, что люди, которые имеют власть, сегодня используют красный флаг для того, чтобы разобщить страну, наш народ. Это делается сознательно для того, чтобы прикрыть все социальные проблемы, социальные и экономические провалы. Я не хотела бы, чтобы мы принимали участие в таком сознательном раздоре», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.