Борьба с режимом Лукашенко распространилась на улицы Киева

Во вторник вечером к посольству Белоруссии, что на улице Коцюбинского в Киеве, стали с заговорщицким видом стягиваться молодые люди с огоньком в глазах. Это противники тоталитарного режима Александра Лукашенко, которые планировали устроить перед дипломатами перформанс. Тираноборцы, среди которых были как украинцы, так и белорусы, громко заявили, что собираются установить напротив посольства пропускной пункт для проверки всех, кто выходил из учреждения. Участников акции интересовала принадлежность к тем государственным чиновникам соседней страны, кого в странах ЕС признали персонами нон-грата.

Собралось около двадцати почитателей либеральных ценностей. Кто с бело-красно-белым флагом, кто со значком «НАТО - Так!» Правда, за какое-то время до начала акции сюда приехали сотрудники службы охраны дипломатических представительств, вставшие цепью перед посольством. Манифестанты стали раскладывать плакаты и разворачивать флаги. Появились портреты «душителей свободы» - всего около тридцати чиновников различного ранга. Однако узнать, какая контора организовала этот праздник, оказалось не легко. Молодые люди говорили, что они пришли сюда просто по зову сердца и не принадлежат ни к какой партии.

Перед журналистами выступил активист Александр Алферов. Он заявил, что люди пришли сюда не как представители политических организаций, а как простые граждане, чтобы поддержать Белоруссию в ее борьбе с режимом.

- Официальный Киев признает, что основной вектор политики – это интеграция в Европу. Однако сегодня он не поддерживает страны ЕС, которые провозгласили персонами нон-грата людей, которые совершили преступления против человечества, - пожаловался активист.

Противники Лукашенко распространяли среди граждан Украины типовые заявки, в которых было написано следующее: «Я провозглашаю нарушителей прав человека в Белоруссии своими личными персонами нон-грата и запрещаю им пребывать на территории моего места проживания и другой моей личной собственности». Число, подпись.

Затем действительно произошло то, что можно почти без натяжки назвать перфомансом. Двое борцов с режимом переоделись коровой, другие надели маски Лукашенко и чиновников из его окружения. Один участник акции символизировал сознательного украинского пограничника, который настолько европеизировался, что препятствовал проезду «деспотов» на территорию Украины. Было почти смешно. Молодые люди кричали: «В Бобруйск, животное!»

Правоохранители записывали происходящее на камеру. Однако столкновений с милицией не произошло, за все время акции ни одно животное не пострадало. Задержанных со стороны протестующих не было, останавливать для проверки документов выходящих из посольства людей (а такие были) борцы с режимом тоже не решились.

В целом же подумалось, что подобные акции ставят украинское руководство в щекотливое положение. Ведь, с одной стороны, нужно соблюдать некие обязанности по поддержанию демократии во всем мире, с другой – очень уж не хочется ссориться с ближайшим соседом. Тем более Лукашенко – мужик импульсивный и своенравный, и положение у него вполне устойчивое. Да ну с таким связываться.

Алексей Просекин