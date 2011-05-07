Нардеп: на каждой тонне китайской гречки Азаров переплатил $1000

Дефицит гречки дал повод правительству Украину закупить эту крупу в Китае по цене, которая в 2,5 раза превышает стандартную ее стоимость. При этом компания, через которую государство произвело закупку, была выбрана без тендера.

Как сообщает «Зеркало недели. Украина», такую информацию сообщили в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) в ответ на соответствующий депутатский запрос Владимира АРЬЕВА.

В частности, как рассказал народный депутат, он просил раскрыть данные о стоимости закупаемой Украиной китайской гречки. В ответ в ГПЗКУ сообщили, что «цена одной тонны товара составляет 1750 долл. на условиях CIF (Одесса), то есть цена в Одессе - 14 тыс. грн. за тонну.

«При этом профессионалы, которые работают на зерновом рынке, и к которым я сразу обратился за разъяснениями, отметили, что это дорого. Даже слишком дорого для такой гречки, которую производят в Китае, и даже с учетом CIF (страховка и транспортировка)», - говорит В.АРЬЕВ.

По его словам, максимальной ценой для поставки китайской гречки в Украину специалисты называют не более 700 долл. «То есть цена в 1750 долл. абсолютно неадекватна и значительно завышена. Совершенно не понятно, на что пошли еще 1000 долл.», - подчеркивает народный депутат.

Кроме того, в своем ответе ГПЗКУ отмечает, что после транспортировки в регионы прибывшей накануне в Одессу первой партии гречки, ее цена при продаже в рознице будет учитывать «минимальные фиксированные торговые наценки с учетом расходов на растаможивание и доставку». Ранее Верховная Рада специально под закупку китайской гречки отменила пошлины на ее импорт, установив на уровне в 0%. «То есть, получается, что в ГПЗКУ этим хотят оправдать необоснованно высокую цену гречки. Ведь, как рассказали в правительстве, ее будут продавать населению по 19 грн./кг, а не по 14 грн., как анонсировалось ранее», - возмущается народный депутат.

Кроме того, рассказывает В.АРЬЕВ, в своем запросе он просил раскрыть информацию о проведенных тендерах. Так, по версии ГПЗКУ, после «предварительного мониторинга зернового рынка Украины на предмет определения контрагента для незамедлительных поставок гречневой крупы из Китая», была выбрана компания «Хлеб Инвестбуд».

Обоснованием для такого выбора в ведомстве называют то, что она «наиболее оперативно смогла бы осуществить закупку» и ранее уже «подтвердила свои возможности успешным выполнением аналогичных контрактов».

«Таким образом, из той информации, которую они мне предоставили, выплывает, что никакого тендера фактически проведено не было, и „Хлеб Инвестбуд“ был выбран „просто потому что он такой хороший“, - говорит В.АРЬЕВ.

Напомним, что контракт с китайской стороной на поставку 20 тыс. тонн гречки в Украину был подписан в середине февраля этого года. Для того, чтобы товар попал в Украину, потребовалось более двух месяцев - только в конце апреля первая партия из 504 тонн крупы прибыла в порт Одессы. Как обещают в правительстве, на протяжении мая гречка будет уже доставлена на прилавки на местах.