Власть примазывается к Победе красными флагами?

Власть ведет себя так, будто это Партия регионов выиграла Вторую мировую войну. Хотя, вероятно, если бы у страны сейчас возникли похожие проблемы с теми, которые возникли в 1941 году, большинство власти было бы или в эмиграции возле своих дворцов, или в полицаях.

Да что там война. Британский принц Гарри поехал воевать в Афганистан. Видел ли кто-то сына хоть одного власть имущего в Украине, который бы не то что поехал в Косово или Либерию, а хотя бы просто пошел в армию?

Факт первый. Большинство граждан Украины прямые родственники и потомки участников Второй мировой войны с советской стороны. Часто даже на Западной Украине часть семей была в УПА, а часть - в Советской армии.

Факт второй. Абсолютное большинство граждан родственники и потомки жертв преступлений, совершенных под красными флагами. В России сейчас 24% населения помнят своих репрессированных родных. А сколько не помнят? В Украине, вместе с жертвами Голодоморов, цифра потомков пострадавших от преступлений, совершенных под красным флагом, достигает, наверно, 80-90% (кроме, разве что, потомков недавнр переехавших, предки которых также могли пострадать раньше, у себя на родине).

В таких условиях раскол проходит внутри головы - по принципу - кто что больше сумел запомнить, в то время как помнить позволялось только избирательно. Кто-то больше запомнил слова школьного учителя, кто-то своего деда, а кому-то погибший на войне отец или дед уже ничего не мог рассказать.

В условиях одновременной и травматичности, и героической истории для 90% населения страны вбрасывать тему красных флагов - ни что иное, как позорное провокаторство, циничная политтехнология, направленная на раскол и разрыв страны. Мол, если власть за флаги, и их вывесит большинство страны, то нас (власть) поддерживает большинство страны.

Все это - из той же темы, что и рисование нынешними власть предержащими карт разделанной Украины на выборах 2004 года. Мол, если не выберете меня, сожгу страну.

Показательно, что все это происходит после того, как только пару недель назад власть крестила себе лбы на пасхальных службах. На тех службах говорилось о том, что „блаженны миротворцы”. А кто тогда провокаторы?

Полноценный украинский взгляд на историю войны должна предполагать вопрос: возможна ли была победа антигитлеровской коалиции без украинского народа?

Только факты. Около 7 миллионов украинцев воевали на фронтах, из которых 3 миллиона погибли, а значительная часть стали инвалидами. Следует напомнить, что во Второй мировой были моменты, когда судьбу победы решали считанные полки. Среди высшего военного руководства СССР были десятки выходцев из Украины (Еременко, Тимошенко, Малиновский, Черняховский, Рыбалко, Москаленко и другие). За время войны 2072 украинца были удостоены звание Героя Советского Союза. В результате Второй мировой войны погибло свыше 7 миллионов жителей Украины, то есть по меньшей мере пятая часть всего населения. Около половины украинских потерь в войне составляла гражданское население. Эвакуированные из Украины на восток СССР предприятия поставляли боеприпасы, военную технику, продовольствие.

Настоящими «кузнецами победы» были народы Советского Союза и стран союзников, в том числе и украинский. Именно они совершили подвиг. А советская власть оказалась банкротом.

Спровоцировав своей политикой Вторую мировую войну, руководство СССР не смогло защитить территорию Украины от немецкой оккупации. Это стоило Украине миллионов человеческих жертв.

Накануне войны советское руководство считало, что противоречия между Германией и государствами, победившими ее в Первой мировой войне (в первую очередь Великобританией и Францией), дадут возможность СССР отхватить максимальное количество территорий.

Цель фашистской Германии также заключалась в завоевании жизненного пространства для немцев. И Германия, и СССР были заинтересованы в начале большой войны в Европе.

Пакт Молотова - Риббентропа был ратифицирован 31 августа 1939 года одновременно Верховным Советом СССР и Рейхстагом Германии. В тот же день, 31 августа Гитлер подписал секретную директиву №1 о начале войны с Польшей, что стало началом Второй мировой войны.

Советско-фашистский союз имел крайне гибельное значение не только для Европы и свободы европейских народов, но и для народов Советского Союза, поскольку начало войны в Европе означало приближение фашистского нападения на СССР. Советско-фашистский союз вскрыл близость природы режимов фашистской Германии и СССР, основанных на геноциде и терроре.

Показательно, что после прихода в Украину оккупанты сохранили колхозы как удобное средство выкачивания хлеба из страны. Кроме того, немецкая власть не беспокоилась о питании гражданского населения. Почти 2,4 миллионы жителей Украины были вывезены на принудительные работы в трудовые лагеря в Германии. Было создано около 230 лагерей для военнопленных.

На территории Украины фашистская власть провела акцию почти поголовного истребления еврейского населения. Такие же репрессии проводились и против цыган. Наибольшие расстрелы евреев состоялись в Киеве в Бабьем Яру. На протяжении 1941-1943 годов там было расстреляно около 40 тысяч евреев, больше всего из них 29-30 сентября 1941 года, а также около 60 тысяч украинцев и представителей других национальностей. В частности, в Бабьем Яру было расстреляно около тысячи главных представителей Организации украинских националистов, среди которых лидеры „походных групп”, художники, журналисты, поэты и другие.

Украина испытала крайне тяжелые экономические последствия оккупации и военных действий на своей территории. Украина оказалась в эпицентре войны и пострадала больше, чем Россия, Германия, Франция или Польша. Материальные убытки СССР во время Второй мировой войны составляли свыше 40% всех расходов стран, которые воевали. Доля Украины в общесоюзных потерях достигала более чем 40%.

По результатам войны были и некоторые позитивы для Украины. В частности, были объединены в пределах Украины большинство украинских этнических земель, а с соседними государствами - заключены соглашения о границах. Эти границы Украина унаследовала после распада СССР. Кроме того, по результатам войны в мире укрепилось понимание факта существования Украины. В частности, Украина стала основателем и членом Организации Обднаних Наций и получила министерство иностранных дел, которое, хотя и выполняло бутафорские функции, однако давало возможность воспитать у украинских кадров определенные навыки дипломатической работы, которые позже пригодились независимой Украине.

День Победы - это день памяти о колоссальных усилиях народов бывшего СССР и антигитлеровской коалиции, внесенные в разгром гитлеризма. Историческая правда в том, что именно Советский Союз внес наибольший взнос в разгром фашистской Германии.

В известной песне День Победы назвали праздником со слезами на глазах, имея в виду память о погибших.

Советская армия героически боролась за Украину. Это имело место тогда, когда она противостояла фашизму, пытавшемуся уничтожить целые народы.

В другой части своих действий Советская армия способствовала установлению отсталых тоталитарных порядков в Украине и других государствах Европы. И это тоже часть правды. Воины Красной армии не несут ответственности за это, поскольку особого выбора у них не было.

Сейчас власти срочно нужно "примазаться" к великому, найти любую почву, чтобы легитимизовать свои действия, корыстность которых не секрет даже для их избирателей. У страны с каждым днем из-за коррупции крадется будущее. Чтобы скрыть этот очевидный факт, людям подсовывают драки и шоу о флагах.

Лучшим подарком ветеранам, и живым, и погибшим, было бы прекратить обкрадывать их землю, за которую они отдали жизнь, их детей, внуков и правнуков.

Настоящий патриотизм власти мог бы начаться с того, чтобы прекратить жрать эту страну. Потому что то же самое делал и Гитлер.

Но прекратить красть - очень дорого. Гораздо дешевле развесить флаги.

Александр Палий, историк, политолог, автор книги „Ключ к истории Украины” (2005), пособия для студентов и преподавателей общеобразовательных школ "Истории Украины" (2010)