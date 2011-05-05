Ежель придумал еще один праздник для Вооруженных сил

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ подписал приказ “Об установлении Дня солдатской матери в Вооруженных силах Украины”.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Минобороны.

Согласно приказу, День солдатской матери будет отмечаться в Вооруженных силах Украины во второе воскресенье после Пасхи. В этом году этот праздник в ВСУ будет отмечаться 8 мая.

Как отметили в Минобороны, данный приказ был издан с целью почтения исторической роли женщины-матери в формировании моральных и духовных качеств защитников Отчизны, дальнейшего развития воинских традиций, усиления военно-патриотического воспитания личного состава Вооруженных сил и в поддержку инициативы общественных организаций.

При этом в министерстве добавили, что решение об установлении в Вооруженных силах Украины Дня солдатской матери было принято М.ЕЖЕЛЕМ 30 марта во время встречи с активистами общественных организаций семей военнослужащих, погибших в мирное время.