Киев ждет, что Европол исправит свою ошибку в отношении Украины

Посол Украины при Европейском Союзе Константин ЕЛИСЕЕВ призывает Европол пересмотреть свою оценку относительно возможного влияния отмены виз с Украиной на рост активности в Европе преступных группировок.

Об этом говорится в его комментарии, переданном агентству УНИАН.

«Я призываю Европол пересмотреть свое заявление», - говорится в комментарии.

Посол отметил, что в Украине оценка Европола была воспринята с глубокой озабоченностью.

При этом К.ЕЛИСЕЕВ выразил убежденность в том, что заявление Европола противоречит мнению Еврокомиссии, а также подрывает «беспристрастную и объективную сущность» Европола.

Посол напомнил, что Украина и Европол подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и в ближайшее время планируют подписать соглашение об операционном сотрудничестве.

«Эти документы вводят рамки для эффективного решения всех и каждого вопросов, которые могут возникнуть между Украиной и ЕС в сфере предупреждения и борьбы с организованной преступностью», - подчеркнул посол.

По его словам, представленный в ноябре 2010 года Украине План действий по отмене визового режима доказал, что Украина достигла значительного прогресса в сфере юстиции, свободы и безопасности, и, в частности, в борьбе с организованной преступностью.

«В этом свете заявление Европола является несовместимым и может предрешать будущую оценку Европейской комиссией в рамках диалога о либерализации визового режима с Украиной. Я подчеркиваю: это неприемлемо, и я ожидаю, что эта досадная ошибка будет исправлена Европолом», - заявил К.ЕЛИСЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, в докладе Европола об угрозах организованной преступности ЕС отмечается, что отмена виз с Украиной и рядом других восточных соседей может привести к усилению влияния организованных преступных групп этих стран в Евросоюзе.