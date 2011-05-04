Карпачева: препятствий для освобождения Луценко не вижу

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА намерена направить обращение генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ относительно изменения бывшему министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАРПАЧЕВА заявила сегодня на пресс-конференции.

«Буквально завтра такое мое ходатайство будет направлено лично генеральному прокурору Украины Виктору Павловичу ПШОНКЕ относительно изменения ему (Ю.ЛУЦЕНКО – УНИАН) меры пресечения», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

Она высказала мнение, что все эти основания, по которым было принято судебное решение о задержании Ю.ЛУЦЕНКО, будут сняты его адвокатами и защитниками. «Поэтому никаких препятствий (для освобождения ЛУЦЕНКО – УНИАН), по крайней мере, я, как омбундсман, не вижу», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.