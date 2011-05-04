Мэр Донецка: Памятники Ленину и Сталину не противоречат европейским ценностям
22:40, 04 мая 2011Политика
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Лукьянченко дал пресс-конференцию
Власти Донецка выступают против идеи сноса памятников Ленину и Сталину в преддверие футбольного чемпионата Евро-2012.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции.
Предложение журналиста снести памятники советской эпохи перед прибытием в Донецк гостей Евро-2012 А.ЛУКЬЯНЧЕНКО назвал противоречащим европейским ценностям.
«Нет, такого не будет. Европейские ценности не позволяют сносить памятники под мероприятия. Вы меня извините, почему Германия сегодня с Марксом?! Я могу назвать целый ряд памятников таким же деятелям, и они ни у кого не вызывают вопросов», - заявил городской председатель Донецка.
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