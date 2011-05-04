Львовский горсовет просит суд запретить все акции на 9 мая

Львовский городской совет обратился в суд с просьбой запретить проведение 9 мая общественных и политических акций.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, Львовский горсовет направил исковое заявление во Львовский окружной административный суд с требованием запретить проведение акций 9 мая возле Холма славы и на Марсовом поле. Ответчики – партии «Русское единство», «Родина» и еще 11 партий и общественных организаций, которые подали заявки на проведение мероприятий 9 мая в указанных местах.

Иск был подан 29 апреля, а завтра, 5 мая, в 10.00, должно состояться судебное заседание.

«По состоянию на сегодняшний день увеличены исковые требования, ответчиками уже являются 13 политических партий и общественных организаций, поскольку за выходные было подано еще 4 заявки на проведение общественного мероприятия. Мы просим суд запретить все акции. У нас есть письмо от городского управления внутренних дел также с ходатайством обратиться в суд с целью гарантирования общественной безопасности 9 мая. Речь идет о том, что проведение политических акций может быть запрещено исключительно судом и исключительно с целью обеспечения общественного порядка. Уже в пятницу юридическое управление городского совета имело достаточно оснований считать, что политические акции могут повлечь угрозу общественной безопасности 9 мая, мы обратились в суд», - сообщила начальник юридического управления Львовского горсовета Гелена ПАЙОНКЕВИЧ.

В то же время, как уточнили в юридическом управлении, судебное решение по поводу запрещения проведения мероприятий 9 мая партии «Русское единство», «Родина» еще не вынесено.

«Апелляционный административный суд не мог принять решения о разрешении или запрещении на проведение акций 9 мая, поскольку такой спор еще не рассмотрен в административном суде. Дело о запрещении проведения массовых мероприятий во Львовском окружном суде еще не рассматривалось. В производстве этого суда находится дело по иску партии «Фронт Змін», третья сторона – «Свобода», - к исполкому о побуждении последнего к совершению действий: подать иск о запрещении партии «Русское единство» проводить 9 мая массовые мероприятия во Львове», - отметила главный специалист юридического управления Ирина ВОВК.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба ВО "Свобода" распространила сообщение, что сегодня Львовский апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Львовской городской организации ВО «Свобода» относительно запрещения проведения массовых мероприятий 9 мая 2011 года политической партией «Русское единство».