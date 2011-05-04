Донецкая область ко Дню Победы вывесит красные флаги

Во время празднования Дня Победы в Донецкой области вывесят красные флаги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК сегодня на пресс-конференции.

А.БЛИЗНЮК заверил, что в Донецкой области нет проблем с использованием красного знамени.

«По здравому смыслу эти флаги будут использованы однозначно в праздничные дни: перед 9 мая, 9 мая и может даже после. Никаких проблем ни на каком уровне у нас нет, если и найдется 1- максимум 3 человека, кому это не нравится, это их проблемы, а не проблемы громады Донецкой области», - отметил он.

Так же сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО подтвердил, что к 9 мая в Донецке будут вывешены красные флаги. Он добавил, что знамена будут закуплены на деньги спонсоров. «Мы отдадим дань уважения тем людям, которые под этим знаменем завоевали победу и завоевали освобождение от «коричневой чумы», - отметил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он добавил, что флаги антигитлеровской коалиции в Донецке вывешивать не будут.