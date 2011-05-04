Адвокаты Луценко подали ходатайство об освобождении

Защитники Юрия ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН, Владимир ОРЛОВ и Ирина ЛУЦЕНКО обратились в Генпрокуратуру с ходатайством, в котором заявляют об отказе от своего права на ознакомление с материалами уголовного дела и призывают освободить лидера «Народной самообороны» из-под стражи в связи с резким ухудшением состояния его здоровья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».

По данным пресс-службы, заявление направлено генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ, заместителю генпрокурора Ренату КУЗЬМИНУ и следователю Сергею ВОЙЧЕНКО.

В заявлении-ходатайстве отмечено, что Ю.ЛУЦЕНКО объявил голодовку с 22 апреля в знак протеста против незаконного ареста и содержания в СИЗО. «С 1 мая в связи с резким ухудшением здоровья администрация СИЗО приняла решение начать принудительное кормление Ю.ЛУЦЕНКО. Тем не менее, резкое похудение на 14 кг, появление высокой уровня ацетона в организме, проблемы с давлением и продолжение отказа принимать еду составляют явную угрозу его жизни и здоровью», - сказано в заявлении-ходатайстве.

«В связи с чем адвокаты и защитник ЛУЦЕНКО отказываются от своего права на ознакомление с материалами уголовного дела, которое используется ГПУ как очередная надуманная причина содержания Ю.ЛУЦЕНКО под арестом», - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы в ходатайстве говорится: «Обращаемся к Вам, как к Генеральному прокурору Украины, который, в соответствии со ст. 15 Закона Украины «О прокуратуре» направляет работу органов прокуратуры и осуществляет контроль над их деятельностью, с требованием прекратить беззаконие и восстановить адекватную ситуации меру пресечения в виде взятия на поруки или подписки о невыезде. Просим Вас рассмотреть наше заявление в сжатые сроки в с вязи с состоянием здоровья подзащитного ЛУЦЕНКО Ю.В.».

Справка УНИАН. 21 апреля бывший министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО заявил о намерении начать с 22 апреля голодовку после того, как суд продлил ему еще на один месяц срок ареста.