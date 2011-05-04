Президент ЕНП считает, что Тимошенко запугивают уголовным делом

Президент Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС осуждает возбуждение уголовного дела против экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО относительно заключенных в январе 2009 года газовых соглашений между Украиной и Россией, которые были положительно оценены в том числе и Европейской комиссией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европейской народной партии.

"Это последнее в серии последовательных уголовных дел против Юлии ТИМОШЕНКО также является политически-мотивированным и представляет собой еще одну организованную попытку Президента ЯНУКОВИЧА запугать и подавить демократическую оппозицию в Украине", - говорится в заявлении В.МАРТЕНСА.

Президент ЕНП также «глубоко обеспокоен намерениями Президента Виктора ЯНУКОВИЧА изменить Конституцию Украины непрозрачным путем, еще больше отдалив Украину от норм и ценностей ЕС». "Любые изменения в Конституции страны должны отвечать европейским демократическим стандартам, а также укреплять распределение власти и независимость судебной ветви", - подчеркивает он.

"Не забывая обо всех предыдущих заявлениях ЕНП и заявления от имени ЕНП, я буду продолжать пристально наблюдать за событиями в Украине и реагировать соответствующим образом. Кроме того, я еще раз выражаю свою полную поддержку партии "Батькивщина" и ее лидеру Юлии ТИМОШЕНКО. Я с нетерпением жду встречи с ней на нашем следующем расширенном Саммите ЕНП в Брюсселе", - говорится в заявлении В.МАРТЕНСА.