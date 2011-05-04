Луценко в СИЗО пытались накормить принудительно?

Руководство Киевского СИЗО №13 (Лукьяновского СИЗО) 1 мая распорядилось принудительно кормить экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, который 25 апреля объявил голодовку в знак протеста против продления срока ареста.

Об этом УНИАН сообщил брат экс-министра Сергей ЛУЦЕНКО, ссылаясь на информацию адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО, которые сегодня посещали в СИЗО своего подзащитного.

«Такой факт действительно был, и его (Ю.ЛУЦЕНКО – УНИАН) с помощью спецсредств пытались кормить», - заявил С.ЛУЦЕНКО.

Он подчеркнул, что, согласно нормам европейского законодательства, такие меры в отношении арестованных являются пыткой.

Кроме того, брат экс-министра сообщил, что с начала голодовки Ю.ЛУЦЕНКО похудел на 14 кг

В то же время, брат экс-министра сообщил, что медицинские работники следственного изолятора брали у Ю.ЛУЦЕНКО анализы крови, в которой обнаружено превышение содержания ацетона, что свидетельствует о длительном отсутствии в организме человека еды.

Также С.ЛУЦЕНКО подтвердил информацию Генеральной прокуратуры о том, что его брата не переводили в другую камеру, но, согласно внутренним инструкциям следственного изолятора, в связи с объявлением одним лицом голодовки, из этой камеры двух лиц, которых ранее удерживали вместе с Ю.ЛУЦЕНКО, перевели в другие камеры.

Справка УНИАН. 21 апреля экс-министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО заявил о намерении начать с 22 апреля голодовку после того, как суд продлил ему еще на один месяц срок ареста.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" возле своего дома в Киеве. Его содержат в Лукьяновском СИЗО. Экс-министру выдвинуто обвинение по трем уголовным делам за злоупотребление служебным положением.

16 февраля 2011 года Печерский районный суд Киева продлил срок содержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей до 26 апреля.

20 апреля Ю.ЛУЦЕНКО полностью завершил ознакомление с материалами 47 томов возбужденного против него уголовного дела.