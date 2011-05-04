Регионалы готовы вывернуть карманы ради красных флагов

Народный депутат Украины (фракция Партии регионов) Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявляет, что депутаты от Партии регионов готовы оплатить изготовление копий знамени Победы для органов власти и местных советов.

Об этом сообщает пресс-служба В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявил, что высказывания ряда оппозиционных политиков о якобы отсутствии в бюджете необходимых средств для закупки копий знамени Победы являются спекуляциями, преследующими цель воспрепятствовать достойному чествованию ветеранов Великой Отечественной войны. По его словам, «в последние дни несколько оппозиционных партий и политиков раскручивают тему о том, что у них, у подконтрольных им органов власти и местных советов Западной Украины нет денег на изготовление копии знамени Победы». Депутат подчеркнул, что в СМИ «запускаются абсолютно мифические цифры о якобы миллионной стоимости изготовления флагов».

В.КОЛЕСНИЧЕНКО предложил всем органам власти и местным советам Западной Украины, которым не хватает средств на знамя Победы, оперативно и безотлагательно сформировать заявку на его имя о необходимом количестве копий знамени. По его словам, в ближайшее время все заявки «будут рассмотрены и удовлетворены на бесплатной основе, в качестве донорской помощи с целью размещения знамени Победы наряду с государственным флагом на государственных учреждениях».

При этом народный депутат отметил, что необходимые средства на покупку знамен будут выделены из его личной зарплаты, а также зарплат других народных депутатов – членов парламентской фракции Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины „Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” (о порядке официального использования копий знамени Победы).

Законом предусмотрено установление копии знамени Победы возле Вечного огня, могил Неизвестного солдата и Неизвестного матроса.

Кроме того, предусматривается, официальное поднятие в День Победы копий знамени Победы на домах (мачтах, флагштоках) наряду с Государственным флагом Украины.

Сегодня, 4 мая, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что подпишет закон об использовании красных знамен во время праздничных мероприятий ко Дню Победы, как только документ поступит ему на подпись.