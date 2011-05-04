Регионалы готовы вывернуть карманы ради красных флагов
Колесниченко ждет заявок
Народный депутат Украины (фракция Партии регионов) Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявляет, что депутаты от Партии регионов готовы оплатить изготовление копий знамени Победы для органов власти и местных советов.
Об этом сообщает пресс-служба В.КОЛЕСНИЧЕНКО.
В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявил, что высказывания ряда оппозиционных политиков о якобы отсутствии в бюджете необходимых средств для закупки копий знамени Победы являются спекуляциями, преследующими цель воспрепятствовать достойному чествованию ветеранов Великой Отечественной войны. По его словам, «в последние дни несколько оппозиционных партий и политиков раскручивают тему о том, что у них, у подконтрольных им органов власти и местных советов Западной Украины нет денег на изготовление копии знамени Победы». Депутат подчеркнул, что в СМИ «запускаются абсолютно мифические цифры о якобы миллионной стоимости изготовления флагов».
В.КОЛЕСНИЧЕНКО предложил всем органам власти и местным советам Западной Украины, которым не хватает средств на знамя Победы, оперативно и безотлагательно сформировать заявку на его имя о необходимом количестве копий знамени. По его словам, в ближайшее время все заявки «будут рассмотрены и удовлетворены на бесплатной основе, в качестве донорской помощи с целью размещения знамени Победы наряду с государственным флагом на государственных учреждениях».
При этом народный депутат отметил, что необходимые средства на покупку знамен будут выделены из его личной зарплаты, а также зарплат других народных депутатов – членов парламентской фракции Партии регионов.
Как сообщал УНИАН, 21 апреля Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины „Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” (о порядке официального использования копий знамени Победы).
Законом предусмотрено установление копии знамени Победы возле Вечного огня, могил Неизвестного солдата и Неизвестного матроса.
Кроме того, предусматривается, официальное поднятие в День Победы копий знамени Победы на домах (мачтах, флагштоках) наряду с Государственным флагом Украины.
Сегодня, 4 мая, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что подпишет закон об использовании красных знамен во время праздничных мероприятий ко Дню Победы, как только документ поступит ему на подпись.