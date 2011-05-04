Тимошенко завтра едет в село Солнечное

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО 5-6 мая посетит Сумскую область.

Как сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, это "первая региональная поездка лидера партии "Батькивщина", которая состоится после попытки власти ЯНУКОВИЧА ограничить активность Ю.ТИМОШЕНКО путем открытия сфальсифицированных против нее уголовных дел".

Также сообщается, что лидер партии "Батькивщина" отозвалась на просьбу жителей села Солнечное о защите и помощи. Община обратилось к Ю.ТИМОШЕНКО с просьбой остановить закрытие сельской участковой больницы, которая обслуживает более двух тысяч селян, подавляющее большинство которых - люди пожилого возраста.