Генсек НАТО: убийство бен Ладена дает больше гарантий безопасности

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН назвал оправданной операцию по физическому уничтожению Уссамы Бен Ладена.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Генсек заявил сегодня на пресс-конференции.

«Проблема здесь в том, что основатель Аль-Каиды был ответственным за смерть тысяч невинных людей», - сказал он, отвечая на вопрос о том, не лучше ли было бы взять «террориста №1» живым и представить его перед судом.

«Я думаю, было оправдано провести операцию против него. Я надеюсь, что эта очень успешная операция приведет к подрыву одной из наиболее опасных в мире террористических сетей», - сказал А.Ф.РАСМУССЕН.

Он отметил, что эта операция позволит дать больше гарантий безопасности людям в мире.

Как сообщал УНИАН, 2 мая Президент США Барак ОБАМА заявил об уничтожении Бен Ладена американскими спецподразделениями в Пакистане.