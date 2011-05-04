Нардеп думает, что Тимошенко затягивает установление истины в ее деле

Заявления лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко о намерении обращаться в международные инстанции по поводу якобы нарушения ее конституционных прав Генеральной прокуратурой Украины является ничем иным, как пиаром и попыткой максимально затянуть дело относительно газовых соглашений 2009 года, по которому ее обвиняет Генпрокуратура. Такое мнение агентству "Українські національні новини" выразил народный депутат Украины от Партии регионов Владимир Олийнык.

"Любую информацию, которую распространяет Юлия Тимошенко или ее пресс-служба, нужно тщательным образом проверять, потому что есть многочисленные случаи, когда они оставались голословными и не подтвержденными никакими фактами, а общество сознательно вводилось в заблуждение", - сказал он.

При этом Олийнык привел несколько примеров, в том числе, когда в свое время ВО "Батькивщина" распространило "заведомо неправдивую информацию о якобы намерении следователей Генпрокуратуры Украины допросить российского премьера Владимира Путина по делу о газовых соглашениях 2009 года".

"Генпрокуратура опровергла эту информацию, потому что по нормам международного права не имеет права допрашивать должностных лиц других стран, как теперь и не имеет оснований для выдвижения претензий к Путину", - отметил депутат.

Комментируя слова Тимошенко о том, что ей отказано в привлечении народного депутата Сергея Власенко как защитника по делу о газовых соглашениях, Олийнык сказал, что сначала должен быть официальный ответ Генпрокуратуры относительно ходатайства об адвокате. "Нужно четко услышать позицию Генеральной прокуратуры – в чем заключается ходатайство о привлечении депутата Власенко как защитника, в каком статусе, потому что по закону "Об адвокатуре", он, будучи народным депутатом, не может выступать адвокатом в процессе", - отметил В.Олийнык.

Он отметил, "если бы был аргументированный ответ прокуратуры, мы бы увидели, в чем была суть обращения".

По его словам, говорить об отказе Генпрокуратуры можно только после того, как будет известно о сути ходатайства Ю.Тимошенко и о решении относительно него Генеральной прокуратуры. Это решение, отметил политик, в случае, если оно не устраивает лицо, обратившееся с ходатайством, должно быть обжаловано в суде или прокурором, который возглавляет надзор за законностью.

"Без прохождения этой процедуры нельзя обращаться в международные инстанции. Основания к ним обращаться могут возникнуть лишь, когда будут исчерпаны все процедуры национального законодательства", - сказал Олийнык, отметив, что "ни одна международная судебная инстанция не примет дело без прохождения процедуры, предусмотренной национальным законодательством".

По мнению политика, действия Тимошенко свидетельствуют об одном – "максимально пытаться затормозить передачу дела в суд, где будет вынесен справедливый приговор не в ее пользу, и она об этом знает".

"У правого есть один интерес – как можно быстрее пойти в суд и установить истину", - сказал Олийнык. Потому он убежден, что сегодняшнее заявление есть не что иное, как попытка не допустить, чтобы общество узнало, что национальные интересы Украины не были защищены, а действовали в интересах России.

Напомним, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении обращаться в международные инстанции по поводу нарушения ее конституционных прав Генеральной прокуратурой Украины.