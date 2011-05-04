«Батькивщина»: ГПУ грубо нарушает законы и право Тимошенко на защиту

В партии «Батькивщина» заявляют, что Генеральная прокуратура Украины грубо нарушает законодательство Украины и право человека на защиту, не допуская народного депутата Сергея ВЛАСЕНКО в качестве защитника экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по делу относительно газовых соглашений 2009 года.

Об этом говорится в переданной УНИАН правовой позиции юридического департамента ВО «Батькивщина».

В партии отмечают, что заявление о допуске защитника было мотивировано, в частности, решением Конституционного Суда Украины от 16 ноября 2000 года, в соответствии с которым "международно-правовые акты предусматривают право каждого обвиняемого защищать себя лично или через свободно выбранного им по собственному усмотрению защитника среди юристов, которые могут предоставить эффективную правовую защиту. «Эти положения международно-правовых актов относительно права физической личности на защиту от обвинения воспроизведены в положениях части первой статьи 59 Конституции Украины, которые закрепляют право каждого физического лица на правовую помощь и право свободного выбора защитника с целью защиты от обвинения", - отмечается в решении КС.

Заявление о допуске защитника также было мотивировано тем, что законом "О статусе народного депутата Украины" народным депутатам Украины запрещено заниматься адвокатской деятельностью. Именно поэтому, отмечают в партии, на сегодняшний день С.ВЛАСЕНКО не занимается и во время защиты Ю.ТИМОШЕНКО не будет заниматься адвокатской деятельности, поскольку является народным депутатом Украины.

В юридическом департаменте партии также отметили, что, в соответствии с требованиями статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Украины, защитниками могут быть адвокаты, другие специалисты в сфере права, близкие родственники. В соответствии с требованиями закона "Об адвокатуре", адвокатской деятельностью занимаются лишь адвокаты. «Ни другие специалисты в сфере права (которые не имеют свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью), ни близкие родственники обвиняемого, подсудимого и т.д. (которые, кстати, согласно УПК Украины, даже не обязаны иметь какое-либо юридическое образование) не занимаются и не могут заниматься адвокатской деятельности, будучи защитниками в уголовном процессе», - отметили в юридическом департаменте ВО “Батькивщина”.

Юристы партии также подчеркнули, что указанную позицию соблюдает и Конституционный Суд Украины в решении от 16 ноября 2000 года. В частности, в соответствии с выводами, изложенными в резолютивной части вышеупомянутого решения Конституционного Суда Украины, "каждый является свободным в выборе защитника своих прав".

Вышеприведенное, по убеждению юристов, свидетельствует о том, что понятие "адвокатская деятельность" не является тождественным понятию осуществления функций защитника в уголовном процессе и не является тождественным понятию «оказание правовой помощи». «Таким образом, осуществляя действия по защите Юлии ТИМОШЕНКО и оказывая правовую помощь в качестве не адвоката, а "другого специалиста в сфере права" (как это отмечалось в заявлении о допуске), народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО не будет заниматься адвокатской деятельностью и, соответственно, на эти действия не будут распространяться ограничение и запреты, предусмотренные п. 5 ч.1 ст. 3 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

Юридический департамент ВО «Батькивщина» считает, что, не допуская народного депутата Украины С.ВЛАСЕНКО к защите Ю.ТИМОШЕНКО, «Генеральная прокуратура Украины грубо нарушает действующее законодательство Украины и право человека на защиту от надуманного уголовного преследования, гарантированное Конституцией Украины и действующими международными соглашениями и обязательствами Украины».

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов в 2009 году.

Генпрокуратура отказала Ю.ТИМОШЕНКО в привлечении С.ВЛАСЕНКО к делу относительно газовых соглашений в качестве ее защитника.

Сегодня, 4 мая, лидер партии «Батькивщина» в очередной раз подала в Генпрокуратуру ходатайство о привлечении С.ВЛАСЕНКО в качестве ее защитнике по уголовному делу относительно заключения газовых соглашений с Россией в 2009 году.