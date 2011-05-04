В ГПУ пишет на видео все допросы Тимошенко, чтоб «не передергивала»

Следователь Генеральной прокуратуры Украины, который ведет следствие по делу об обвинении бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, заявляет, что не говорил с ней на тему изменения меры пресечения и не намерен допускать народного депутата Сергея ВЛАСЕНКО к делу в качестве защитника.

Об этом говорится в заявлении следователя по делу об обвинении Ю.ТИМОШЕНКО, переданному УНИАН пресс-службой Генеральной прокуратуры Украины.

“Сегодня в средствах массовой информации распространено заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что я, следователь по делу, не намерен изменять относительно нее меру пресечения, а заявления пресс-службы Генеральной прокуратуры сфальсифицированы”, - сказано в документе.

Следователь напомнил, что сегодня Ю.ТИМОШЕНКО посещала Генпрокуратуру вместе с С.ВЛАСЕНКО. “Я, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины, должен сообщить, что 4 мая ТИМОШЕНКО Ю.В. прибыла на допрос с народным депутатом Украины Сергеем ВЛАСЕНКО и настаивала на том, чтобы допустить его в качестве защитника по делу.

Мной было разъяснено Ю.ТИМОШЕНКО, что я уже принял решение об этом еще 21 апреля, которым отказал в допуске народного депутата Сергея ВЛАСЕНКО в качестве защитника, потому что это запрещено Законом Украины”, - отмечается в заявлении.

Следователь также опроверг заявление экс-премьера о том, что он якобы опроверг возможность изменения относительно нее меры пресечения. “Что касается заявления Ю.ТИМОШЕНКО об изменении относительно нее меры пресечения, я категорически заявляю, что она является ложной, направленной на искажение общественной мысли. Никаких разговоров об этом с обвиняемой у меня не было, что подтверждается видеозаписью хода следственных действий”, - отметил следователь.

Он добавил, что после того как Ю.ТИМОШЕНКО стала “постоянно передергивать то, что происходило на следствии, все действия с ней фиксируются на видео”.