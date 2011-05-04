Луценко оставили одного в камере из соображений гуманизма?

В Генеральной прокуратуре Украины опровергают информацию некоторых средств массовой информации о переводе бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в карцер.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, «в связи с объявлением Ю.ЛУЦЕНКО голодовки из камеры, где он находится, были отселены два других человека, и, таким образом, в этой камере он находится один».

Вместе с тем у ГПУ отметили, что экс-министр принимает в пищу продукты, содержащие глюкозу, в частности сахар.

Ю.ЛУЦЕНКО ежедневно осматривают врачи, состояние его здоровья удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО 28 апреля в письменном виде проинформировал руководство Киевского СИЗО об отказе принимать еду, но с просьбой разрешить пить чай и кофе с сахаром.

Ю.ЛУЦЕНКО заявил о намерении начать голодовку после того, как суд 21 апреля продлил ему еще на один месяц срок ареста.

Справка УНИАН. 21 апреля бывший министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО заявил о намерении начать с 22 апреля голодовку после того, как суд продлил ему еще на один месяц срок ареста.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделом СБУ "Альфа" у своего дома в Киеве. Его содержат в Лукьяновском СИЗО. Экс-министру выдвинуто обвинение по трем уголовным делам за злоупотребление служебным положением.

16 февраля 2011 года Печерский районный суд Киева продлил срок содержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей до 26 апреля.

20 апреля Ю.ЛУЦЕНКО полностью завершил ознакомление с материалами 47 томов возбужденного против него уголовного дела.