Карпачева: пытки в милиции давно приобрели системный характер

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА называет злоупотребление правом на арест главной причиной увеличения количества заключенных в столичном СИЗО.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Омбудсмана, Н.КАРПАЧЕВА приняла участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры города Киева, где обсуждалось состояние соблюдения конституционных прав заключенных, находящихся в Киевском следственном изоляторе, а также соблюдения законодательства во время учета, регистрации, рассмотрения заявлений и сообщений о пытках и другом жестоком поведении работников милиции с людьми, ведения досудебного следствия, прокурорского надзора по этим вопросам, поддержки государственного обвинения по уголовным делам отмеченной категории.

Информируя присутствующих о данных мониторинга соблюдения прав заключенных, проведенного Уполномоченным по правам человека в Киевском СИЗО на протяжении января–марта нынешнего года, Н.КАРПАЧЕВА в очередной раз заострила внимание на переполненности почти вдвое следственного изолятора и о причинах этого. В частности, речь шла о нарушении местными и апелляционными судами города Киева и Киевской области разумных сроков рассмотрения уголовных дел. По ее словам, очень критическая ситуация сложилась в Шевченковском районном суде города Киева. Омбудсман призвала руководство столичной прокуратуры и прокуроров районов города Киева принципиальнее реагировать на действия судей, допускающих волокиту, поднимать вопрос об их ответственности перед Высшим советом юстиции и Высшей квалификационной комиссией судей Украины.

Существенным фактором переполненности СИЗО является, по мнению Н.КАРПАЧЕВОЙ, злоупотребление правоохранителями и судьями правом на арест. По ее мнению, фактически органы прокуратуры города Киева формально подошли к выполнению решения, принятого на оперативном совещании в Генеральной прокуратуре Украины 15 марта 2011 года о проверке законности и обоснованности содержания каждого заключенного в Киевском СИЗО. Как следствие, за это время по инициативе сотрудников прокуратур города Киева ни один заключенный не был освобожден из-под стражи. Напротив, за последние месяцы их количество увеличилось почти на 200 человек, а общая численность заключенных достигла 4 тысяч.

Подвергнув острой критике состояние борьбы с туберкулезом, Омбудсман остановилась на проблемах очень низкого финансирования медицинского обеспечения СИЗО, лишения заключенных, находящихся на этапах, возможности получать лечение, свидания и продуктовые передачи. Уполномоченный по правам человека привела конкретные примеры жестокого поведения следователей и судей с арестованными, отказов в предоставлении им разрешений на безотлагательное лечение в специализированных медицинских заведениях, потребовав прекратить эту позорную практику, которая может быть расценена как один из видов пыток.

Также Омбудсман в очередной раз остановилась на проблеме применения насилия к человеку сотрудниками органов внутренних дел. Н.КАРПАЧЕВА отметила, что пытки правоохранителями уже давно приобрели системный характер в Украине и нуждаются в кардинальных мерах по их преодолению. К большому сожалению, и в городе Киеве не единичны случаи пыток, которые привели к гибели задержанных. К Уполномоченному по правам человека ежегодно поступает почти 900 обращений относительно противоправных действий сотрудников киевской милиции, а в этом году их уже 261.

В очередной раз было обращено внимание на неполноту досудебного следствия по делу погибшего студента Игоря Индило, применение насилия сотрудниками Шевченковского райуправления милиции города Киева к Тимура Федасу, что повлекло смерть задержанного, причинение телесных повреждений сотрудниками Святошинского райуправления милиции Григорию Баклану, от которых он умер, и другие случаи жестокого обращения с гражданами.

Об увеличении количества случаев насилия, совершенного правоохранителями города Киева, также свидетельствует мониторинг Омбудсмана, проведенный по данным медицинских заведений. Если в 2009 году в больницы обратились 145 человек по поводу избиения их в органах столичной милиции, то в 2010 году – уже 180. При этом в результате побоев 54 человека были вынуждены лечиться стационарно. Киев является лидером и по количеству выездов скорой помощи в подразделения милиции: в прошлом году осуществлены 3463 таких выезда, или почти 16 процентов от общего их количества в Украине, заявила Н.КАРПАЧЕВА, выступая на коллегии прокуратуры города Киева.

Уполномоченный по правам человека также привлекла внимание к случаям несвоевременного направления задержанных в суд в определенный законом 72-часовой срок, нарушения графиков дежурства судьями в выходные дни, а также к фактам отсутствия регистрации реального времени задержания человека, ограничения его доступа к адвокатам и врачам, злоупотребления административным задержанием на срок до 15 суток.