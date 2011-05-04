В честь Тимошенко назвали тюльпаны (фото)

Харьковский селекционер-любитель Юрий КРАЙНИК вывел новые сорта тюльпанов, которые назвал "премьер Тимошенко", "Юля", "губернатор Аваков".

Как сообщил УНИАН сам Ю.КРАЙНИК, он симпатизирует "ВО "Батькивщина", а председателя областной организации партии Арсена АВАКОВА считает одним из самых интеллигентных политиков Украины.

Ю.КРАЙНИК работает инженером в районном отделе "Харьковгаза", селекцией занимается уже более сорока лет. По его словам, идея назвать новые сорта тюльпанов в честь лидера “Батькивщини” Юлии ТИМОШЕНКО и А.АВАКОВА появилась у него несколько лет назад.

“Я очень уважаю этих людей, и хотелось что-то сделать для них. Но тогда не стал это афишировать, ведь они были при власти. Могло сложиться впечатление, что мне что-то нужно. Но я ничего не хочу, меня все устраивает. Сегодня же власть травит этих людей, поэтому я решил поддержать их, как могу. А как я могу? Только так”, - сказал Ю.КРАЙНИК.

В то же время селекционер выразил мнение, что сейчас в Украине устанавливается авторитаризм.

“Вчера показывали митинг “регионалов”. Показали одну бабушку, она говорит: "Я молюсь, чтобы ЯНУКОВИЧ еще был при власти, будут счастливы мои дети". У меня такое ощущение, что у нас 37-й год – тогда Сталин расстреливал всех, а люди хлопали в ладони. То же и сегодня происходит в Украине. Такое впечатление, что люди просто закодированы, зомбированы. Нормальный человек, глядя на происходящее, не может хлопать в ладони”, - считает Ю.КРАЙНИК.

“И я не понимаю, почему западные политики ничего не делают по поводу того, что себе позволяет наша власть по отношению к оппозиции. На ЛУКАШЕНКО ополчились все, а на нашу власть – нет. Видят, что все катится к абсолютному авторитаризму, видят, что едва царем не становится, но молчат”, - добавил он.

На вопрос, как изменилась его жизнь с приходом Виктора ЯНУКОВИЧА на пост Президента, Ю.КРАЙНИК отметил, что жить стало тяжелее. Он отметил, что во времена премьерства Ю.ТИМОШЕНКО “был кризис, но, тем не менее, цены так не росли ни на газ, ни на продукты питания”. “То, что “регионалы” обещали, все оказалось ложью. Ни одно обещание ЯНУКОВИЧА не выполнено. Я, как простой человек, не вижу никаких изменений к лучшему”, - добавил селекционер.

Он также выразил мнение, что уголовные дела против Ю.ТИМОШЕНКО возбуждены необоснованно. “Это все заказное. Если они такие честные, то почему, например, не открывают уголовные дела относительно завладения государственным имуществом ЯНУКОВИЧЕМ?”, - спросил он.

Комментируя свои достижения в деле выведения новых сортов тюльпанов, Ю.КРАЙНИК отметил, что оценивать себя некорректно. В то же время, по словам селекционера, ему “будет не стыдно, когда люди высадят у себя эти сорта тюльпанов”. По его мнению, тем самым люди тоже поддержат Ю.ТИМОШЕНКО и ее соратников. “Пусть она сильно не переживает, что бы ни делала эта власть, отношение к ней таких людей, как я, не изменится. Меньше поддерживать я ее не стану, просто буду понимать, что это политические репрессии”, - сказал Ю.КРАЙНИК.