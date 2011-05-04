Янукович: В начале 2010-го мы понимали, что идем в год с голым задом

Увеличение поступлений в Пенсионный фонд свидетельствует об улучшении экономической ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции во время пребывания в Украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны в селе Цибли Киевской области.

Он сообщил, что в апреле Пенсионный фонд получил 11,5 млрд. грн. поступлений, что на 18% больше, чем в прошлом году.

«А что это означает – это означает, что повысилась зарплата… что начала работать экономика», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, в прошлом году правительству было тяжело работать.

«Я вам хочу сказать, что было настолько тяжело, что нужно было принимать неординарные шаги, и один из них - в апреле прошлого года мы подписали с Российской Федерацией соглашение по Черноморскому флоту, что позволило снизить цену на газ», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что благодаря согласованным действиям органов власти удалось сократить дефицит госбюджета.

«В начале 2010 года мы понимали, что идем в год с голым задом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, на начало года дефицит бюджета составлял 15%, а в конце года дефицит удалось сократить до 5%.

Также Президент отметил, что удалось увеличить промышленное производство на 20% и прекратить падение ВВП, и даже увеличить его на 4,2%.