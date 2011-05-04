Янукович просит прессу сказать, где власть ее притесняет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает журналистов привести конкретные примеры нарушений в государстве свободы слова и обещает отреагировать на них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что о наличии или отсутствии нарушений в сфере свободы слова могут говорить журналисты.

«Это вам, журналисты, судить. Если так, приведите примеры. Я человек конкретный, скажите, где вы видите эти притеснения со стороны власти. Если они есть - мы будем принимать меры», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что хочет честного и профессионального разговора с журналистами по этому поводу.

Глава государства отметил, что является сторонником того, чтобы журналисты работали свободно, а пресса была всегда независимой, но объективной.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ возглавил ежегодный антирейтинг «Враги прессы», составленный Институтом массовой информации и Киевским независимым медиа-профсоюзом.

По данным КНМП, на протяжении 2010 года президентская охрана неоднократно препятствовала журналистам исполнять их профессиональные обязанности, из эфиров снимались сюжеты с критикой главы государства, а во время избирательной гонки работники медиа ощущали препятствия своей законной деятельности со стороны членов избирательных комиссий. Всего в антирейтинге зафиксировано 12 случаев нарушения прав журналистов со стороны Администрации Президента В.ЯНУКОВИЧА.

Премьер-министр Николай АЗАРОВ занял второе место антирейтинга благодаря своей охране, которая применила силу против журналистов, а также благодаря своей пресс-службе, которая требовала от издания полного согласования журналистского материала с пресс-секретарем главы правительства.