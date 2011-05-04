Тимошенко: заявления пресс-службы ГПУ сфальсифицированы

Лидер партии «Батьківщина», экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что следователь опроверг возможность изменения в отношении нее меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила журналистам после очередного посещения Генеральной прокуратуры.

«Следователь удивился и сказал, что никаких таких заявлений он не делает. И когда я уточнила, это заявление пресс-службы прокуратуры, он сказал, что к пресс-службе он не имеет никакого отношения, и что это заявления пресс-службы, а не следователя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, заявления пресс-службы Генеральной прокуратуры не отвечают действительности. «Другими словами, заявления пресс-службы Генеральной прокуратуры сфальсифицированы, инспирированы и ничего общего с позицией самого следователя не имеют. Это следователь заявил в присутствии моего защитника Сергея ВЛАСЕНКО и еще нескольких людей, которые являются работниками Генеральной прокуратуры», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 3 мая в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что Ю.ТИМОШЕНКО в который раз сорвала следственные действия и отметили, что могут в случае, если с ее стороны будут продолжаться такие подходы к следствию, обратиться в суд с просьбой избрать ей меру пресечения, не связанную с пребыванием на свободе.