Янукович обещает подписать закон о флаге Победы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подпишет закон об использовании красных знамен во время праздничных мероприятий ко дню Победы, как только документ поступит ему на подпись.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции во время пребывания в Украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны в селе Цыбли Киевской области.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что данный закон еще не поступил в Администрацию Президента.

«Как только поступит, я его подпишу», - сказал Президент. Он выразил убеждение, что знамя, которое реяло над рейхстагом в 1945 году, является символом Победы. Также он подчеркнул, что с этим знаменем участники Великой Отечественной войны шли к Победе, поэтому, сказал Президент, он должен использоваться на празднике вместе с государственным флагом.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины „Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” (о порядке официального использования копий знамени Победы).

Законом предусмотрено, что “Знамя Победы является символом победы советского народа и его армии и флота над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны. Внешний вид копий Знамени Победы должен отвечать виду штурмового знамени 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии”.

Будут использоваться копии знамени Победы возле Вечного огня, могил Неизвестного солдата и Неизвестного матроса.

Кроме того, предусматривается, что он будет использоваться во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, которые проводятся органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, возложением венков к Могиле Неизвестного Солдата в городе Киеве и другим памятникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в День Победы и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., - дни освобождения и дни обороны населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков.

Кроме того, предусмотрено официальное поднятие в День Победы копий знамени Победы на домах (мачтах, флагштоках) наряду с Государственным флагом Украины.