Герман рассказала, от чего натерпелась

Советник Президента Анна ГЕРМАН объяснила, что высказалась за декларирование журналистами своих расходов для усиления борьбы с заказными материалами в СМИ.

Об этом она заявила в интервью “Телекритике”.

“Я говорила о декларировании расходов как об идее, которую можно обсудить, как об одном из механизмов борьбы с заказными материалами, по крайней мере, относительно тех журналистов, которые работают в государственных медиа и содержатся за счет бюджета. Мне кажется, что эти люди так же, как и представители власти, должны были бы декларировать и свои расходы”, – сказала А.ГЕРМАН.

“Это не императив или спущенное сверху пожелание. Это лишь мнение, которое было попыткой смягчить одно достаточно резкое высказывание в сторону журналистов во время разговора о путях борьбы с заказными материалами. Ляжет или нет эта идея в какой-то законопроект, не знаю, но говорить о борьбе с коррупцией в медиа нужно”, – добавила она.

По словам советника Президента, тот, кто заказывает “джинсу”, должен нести такую же ответственность, как и тот, кто берет заказ. “Не всегда только владельцам заказывают материалы, есть много случаев, когда заказ делают непосредственно журналистам. И заказы есть разные: для очернения или для промо человека в интернете. Я лично от этого очень много натерпелась”, – отметила А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, в апреле А.ГЕРМАН заявила о целесообразности введения декларирования расходов для журналистов. Об этом она сказала в эфире программы «Честь имею пригласить» на телеканале КРТ в ответ на заявление ведущего программы, народного депутата от Партии регионов Яна ТАБАЧНИКА о том, что журналисты спекулируют на теме притеснений свободы слова, и в действительности оппозиция имеет все возможности благодаря СМИ «лить грязь» на власть.

«Ян Петрович, знаете, англичане говорят: "take it easy – давайте принимать это легко», - отметила А.ГЕРМАН, добавив, что сталкивалась с такой же ситуацией в Польше.

«Я это пережила уже. Я жила в Варшаве, когда Польша проходила тот же путь. И были такие же вещи со свободой слова и журналистами. Каким путем пошла Польша? Польша тоже ввела декларацию на расходы не только для политиков, что нужно сделать в Украине, но и для журналистов… Для журналистов так же была декларация расходов. И тогда было видно, почему журналист, который ездит на очень дорогой машине, не должен декларировать и объяснять, откуда она у него, а политик – должен? То есть, нужно идти тем путем, только free and transparent process. Только такой процесс – открытый и прозрачный и для политиков, и для журналистов научит нас, что отвечать нужно за все», – добавила советник Президента.