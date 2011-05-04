Тимошенко со своим защитником пришла в Генпрокуратуру

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО вместе со своим защитником, народным депутатам Сергеем ВЛАСЕНКО пришла в Генеральную прокуратуру Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам перед зданием ГПУ.

«Генеральная прокуратура, в нарушение закона, решения Конституционного Суда, пытается меня лишить моего права выбрать защитника. Кроме того, они настаивают, чтобы я обязательно привлекла не защитника, а адвоката», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, С.ВЛАСЕНКО объяснил, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, каждый человек может привлечь к защите защитника, но не обязательно именно адвоката.

«Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает такой процессуальной фигуры как адвокат. Речь идет о защитнике, а кроме адвоката в уголовном процессе защитниками могут быть другие специалисты в области права, а также близкие родственники. Конечно, родственник, у которого даже может не быть юридического образования, не может выполнять адвокатскую деятельность, даже будучи защитником. Поэтому и другие специалисты в области права не выполняют адвокатскую деятельность, даже предоставляя защиту в уголовном процессе», - объяснил народный депутат.

По словам С.ВЛАСЕНКО, именно в таком статусе – другого специалиста в области права – он будет защищать Ю.ТИМОШЕНКО по делу относительно газовых соглашений 2009 года.

По его словам, лидер партии «Батькивщина», ссылаясь на статью 44 УПК Украины, заявила перед следователями о его привлечении в качестве защитника.

«Эта позиция абсолютно четко корреспондируется с решением Конституционного Суда Украины от 2000 года по делу СОЛДАТОВА – по делу относительно допуска защитника к участию в уголовном процессе», - добавил он.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что Богдан ФЕРЕНЦ остается ее защитником по другим уголовным делам, возбужденным против нее относительно закупки автомобилей для сельской медицины и использования средств, полученных по Киотскому протоколу.