Украинская правица прогнозирует появление новой коалиции без Мороза

Лидеры „Украинской правицы” считают, что после внеочередных выборов 30 сентября большинство в Верховной Раде сформируют демократические силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО на пресс-конференции в Виннице.

„Украина уже выстрадала демократию и демократические силы по итогам внеочередных выборов 30 сентября смогут сформировать большинство”, - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Кроме того, лидер Народного руха Борис ТАРАСЮК считает, что результат внеочередных выборов в Верховную Раду повторит результат выборов 2006 года. „То есть, избиратели большинство своих голосов отдадут силам, которые были на Майдане в 2004 году. Безусловно, в этот раз социалистов среди них не будет – будут другие силы”, - добавил Б.ТАРАСЮК.