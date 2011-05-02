Янукович называет уничтожение бен Ладена важным событием

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет важным событием для всех стран операцию США по уничтожения “террориста №1”, лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена.

Об этом УНИАН сообщили в Администрации главы государства.

«Это событие является важным для всех стран, которые хотят жить в мире без терроризма», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщалось, лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен был уничтожен в ночь на понедельник, 2 мая (по времени в Вашингтоне - в воскресенье, 1 мая) американским спецназом в укрепленном доме в районе города Абботабад, рядом с пакистанской столицей Исламабадом. Президент США Барак ОБАМА сообщил, что санкционировал операцию еще неделю назад и пакистанские власти были уведомлены о ее проведении.

Новость об уничтожении Усамы бен Ладена приветствовали ведущие страны мира. По мнению их лидеров, уничтожение "террориста номер один" является решающим ударом по группировке "Аль-Каида" и значительным прогрессом в борьбе с международным терроризмом.