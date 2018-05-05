Вехи недели. В оппозиции согласья нет, диагноз от Лукашенко и МВФ, кадры решают

Оппозиционеры в годовщину ратификации Харьковских соглашений убедительно доказали, что не способны к объединению. Александр Лукашенко раздал «комплименты» руководителям Украины и ЕС. Временное праздничное затишье не способно сгладить предчувствие изменений в системе власти.

Когда в товарищах согласья нет…

Оппонирующие Виктору Януковичу политические силы без помощи власти превратили протесты против Харьковских соглашений в фарс. Юлия Тимошенко, например, «из-за технической ошибки» фактически единолично выступила за денонсацию договоренностей, подписанных президентами Януковичем и Медведевым год назад, показав, кто хозяйка в оппозиционном «доме». Виктор Ющенко провел съезд «Нашей Украины» у стен не работавшего по причине непленарной недели парламента, призвав отменить не только Харьковские, но и Московские соглашения по газу. «Нашеукраинцы» теперь вынуждены на каждую публичную акцию выходить как на последний бой, чтобы доказать недоброжелателям, что партия еще жива. В результате собрание представителей 14 партий, протестовавших против Харьковских соглашений, стало формальной и ничего не решающей акцией. Изо всех политических сил, пожалуй, только «Свобода» была последовательно нацелена на донесение своего протеста до руководства страны: отсутствие парламентской прописки подталкивает соратников Олега Тягнибока к решительным действиям.

Лидер «Батькивщины» тем временем преуспела в юридической сфере. Она подала иск против Дмитрия Фирташа и компании RosUkrEnergo в суд Нью-Йорка, продемонстрировав стремление вывести скандал вокруг 11 миллиардов кубометров газа на международный уровень. Специалисты скептически оценивают судебные перспективы будущего процесса «Тимошенко против Фирташа», но отмечают оригинальность действий Юлии Владимировна. Параллельно та перестала вести себя конструктивно со следователями Генеральной прокуратуры, а те пригрозили ужесточением меры пресечения. Игра в кошки-мышки с правоохранительными органами позволяет Тимошенко набирать рейтинговые очки и ожидать удобного момента, чтобы возглавить возможные массовые протесты. Не забыла Юлия Владимировна и выразить обеспокоенность состоянием здоровья лидера «Народной самообороны» Юрия Луценко, объявившего голодовку в Лукьяновском СИЗО.

Не без участия Тимошенко фракция «НУНС» приближается к размножению почкованием. Говорят, что в ближайшее время из рядов третьего по величине депутатского объединения выйдет группа в 15 парламентариев, стоящих на оппозиционных позициях. Правда, если верить ориентировочному списку будущих участников группы, она будет сильно напоминать материнскую фракцию в миниатюре, а потому рискует перенести все ее проблемы в свою деятельность. С другой стороны, новая группа может стать не только союзником БЮТ-«Батькивщины», но и побороться с некоторыми соратниками Тимошенко за места в проходной части «сердечного» списка на парламентских выборах 2012 года.

Лукашенко о «вшивости», МВФ - о реформах

Пока до парламентских выборов остается полтора года, украинская власть имеет шанс улучшить ситуацию. Правда, работать ее представителям придется под аккомпанемент критики со стороны не только представителей украинской оппозиции. Например, решивший не принимать участия в мероприятиях, посвященных 25-летию катастрофы в Чернобыле с украинским и российским коллегами, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в руководстве Украине достаточно «вшивости», а президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу и вовсе назвал «козлом». Известная эксцентричность Александра Григорьевича, как полагают эксперты, обусловлена потеплением в отношениях Москвы и Минска. Впрочем, как показывает опыт, следующий словесный выпад Лукашенко с высокой долей вероятности будет направлен в адрес российских партнеров.

Куда серьезнее для украинской власти прозвучали слова представителя МВФ в нашей стране Макса Альера. Тот отметил, что Фонд продолжит кредитование Украины только после проведения пенсионной реформы, оптимизации цен на газ для населения (читай – повышения тарифов) и уменьшения дефицита бюджета «Нефтегаза Украины». Подчеркнуто оптимистичный вице-премьер Сергей Тигипко в очередной раз пообещал представить проект пенсионной реформы после майских праздников. Одна незадача: популярность Партии регионов и Виктора Януковича не способствуют резким движениям в социально-экономической сфере. Очевидно, что Николай Азаров начал агитировать за промышленное выращивание картошки не от хорошей жизни: премьеру по должности положено понимать, насколько популярными являются инициируемые при его участии «реформы».

«Газовый» козырь

В борьбе за сохранение премьерского портфеля Николай Азаров пустил в ход последний козырь, выказав надежду на пересмотр газовых соглашений с Россией. Условия поставок «голубого золота» в Украину премьер называет кабальными и не соответствующими партнерскому характеру отношений. Можно подумать, что в Москве когда-то пытались общаться с Киевом, опираясь исключительно на принципы добрососедства. К огорчению Николая Яновича переговоры с «Газпромом» ведет министр топлива и энергетики Юрий Бойко, которого часто называют реальным претендентом на пост премьера. И успешное завершение диалога с российской газовой монополией может стать решающим аргументом в пользу Юрия Анатольевича. Большинство экспертов тем временем прогнозируют перестановки в правительстве еще в мае: увольнения и назначения министров должны сыграть роль клапана для сброса недовольства украинцев. Вот только Янукович, как в свое время Кучма, предпочитает не инъекции в систему власти свежей кадровой «крови», а игру уже засаленной колодой «правильных пацанов».

Евгений Магда