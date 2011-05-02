УНП: антиукраинские силы прикрываются праздником Победы

Закарпатская областная организация Украинской народной партии предложила во время празднования 66-й годовщины Победы во Второй мировой войне вывесить флаги стран участников антигитлеровской коалиции и Украинской повстанческой армии в противовес «красному» флагу. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Закарпатской областной организации УНП.

Как говорится в заявлении, «принятие закона, который обязывает вывешивать вместе с государственным украинским флагом красный флаг на 9 мая, – это издевательство над памятью уничтоженных коммунистами как минимум 10 миллионов украинцев и сознательное непризнание невероятных страданий, которые были принесены украинскому народу под кровавым красным советским флагом с 1917 по 1991 год».

Вместо этого, представители областной организации предлагают вывесить флаги стран антигитлеровской коалиции. «В отличие от нынешней власти, Украинская народная партия признает, что достичь победы удалось лишь благодаря совместным действиям антигитлеровской коалиции. Также нельзя недооценивать борьбу Украинской повстанческой армии с фашистами за освобождение Украины», - говорится в заявлении УНП.

«Сейчас активно продуцируются сталинские пропагандистские мифы, всячески замалчивая роль союзников в войне с нацизмом. Прикрываясь праздником Победы, антиукраинские силы в действительности хотят создать Союз с Россией. Это вызвано якобы заботой о ветеранах и другими «благими» намерениями», - считает УНП.

«Украина в последнее время зеркально повторяет действия российской власти, - в РФ реабилитируют сталинский режим, - у нас появляются памятники Сталину, в РФ реабилитируют советскую империю, - в Украине вывешивают красные флаги. Северный сосед настойчиво навязывает Украине свою политику», - отметил в заявлении председатель Закарпатской областной организации УНП Иван ГАБОР.

Он также сказал, что победа над фашизмом во Второй Мировой войне стала возможной благодаря усилиям народов многих стран мира. «Каждая страна - участница антигитлеровской коалиции в той страшной войне помогала как могла: оружием, продовольствием, снаряжением и сырьем. Солдаты союзников принимали участие в боевых действиях, вместе освобождая Европу от фашизма», - отмечается в заявлении УНП.