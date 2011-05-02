Грач и Витренко провели первомайскую акцию отдельно от Партии регионов

Сторонники Компартии рабочих и селян (КПРС), Прогрессивной социалистической партии Украины и «Русского вече» провели в воскресенье в Симферополе, в сквере Героев Социалистического труда, «Союзное вече», посвященное дню солидарности трудящихся, - акция стала альтернативой первомайского шествия по главному проспекту города.

Как передает корреспондент УНИАН, три общественно-политические силы приняли решение не проводить совместно с Партией регионов первомайскую демонстрацию «в знак протеста против олигархического курса, который ведут Президент Украины ЯНУКОВИЧ и Партия регионов, уничтожающего все социальные завоевания советского государства, курса, приведшего к нищете и обездоленности».

Организаторы утверждают, что акция собрала 2 тысячи человек. На маевку приехала лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО.

Демонстранты держали лозунги: «Нарушителей трудового законодательства - под суд!», «Бедная молодежь в государстве без будущего», «Нищенские пенсии - позор государства!», «Долой высокие тарифы на коммунальные услуги - газ, воду, электроэнергию!».

«Олигархические группировки хотят, чтобы народ Украины забыл о своем историческом прошлом, утратил чувство собственного достоинства, смирился с безысходной бедностью и рабским существованием. Трудящиеся Крыма и Украины должны осознать, что государства, которое стояло на страже их интересов, больше не существует. Поэтому бессмысленно ждать от нынешней власти, что она будет защищать их благополучие и человеческое достоинство. Это вновь становится делом рук самих трудящихся, и, объединившись, осознав свои интересы, проявив стойкость и решимость в борьбе, люди труда обязательно добьются реализации своих требований. Я вас всех призываю к международной солидарности трудящихся, к борьбе за свои социальные права, к тому, что мы с вами - хозяева этой страны, этой земли, а не те, кто хочет ее продать», - заявил лидер КПРС Леонид ГРАЧ.

Как сообщал УНИАН, первомайская демонстрация, прошедшая в центре Симферополя - по проспекту Кирова до площади Советской - собрала, по данным милиции, 16 тысяч участников. В колоннах шли «мажоретки», крымские чиновники и депутаты, представители профсоюзных организаций, юные спортсмены, школьники, студенты, коллективы предприятий. В праздничной акции участвовали также активисты Партии регионов (их колонна была самой большой), сторонники КПУ, партий «Справедливость» и «Русского единства» Последними шли «монстранты» - молодые люди с абсурдными лозунгами.