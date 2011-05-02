Литвин о карточках, личном голосовании и признаках бессилия

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пока не видит в парламенте необходимого количества голосов для принятия решения, которое бы обеспечило личное голосование каждого народного депутата.

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу в воскресенье.

По словам В.ЛИТВИНА, парламент в обязательном порядке должен вернуться к рассмотрению этого вопроса.

"Но вы понимаете, что для этого нужно 226 голосов. Пока еще я не вижу 226 голосов", - сказал он.

По словам председателя ВР, одна часть парламента - большинство, желания голосовать за это не обнаруживает, а представители оппозиции - просто раздали карточки для вроде бы личного голосования.

"Вот такая идет игра в пинг-понг и в то же время нет желания. Я максимально, что смог то сделал. Я же не буду бегать в зале и проверять карточки. Это будет признаком бессилия", - отметил спикер.

В.ЛИТВИН также считает, что нужно обязать каждого депутата принимать участие в голосовании, а не уклоняться от него, если он не поддерживает какое-то предложение.

"Нужно ввести норму, что депутат обязан голосовать «за», «против», «воздержался». Потому что когда депутату говоришь, почему же Вы не были в зале, он говорит:"Я был". Но по голосованию там точечки и это значит, что он не голосовал. А он говорит:"А я не разделяю норм данного закона". Так проголосуй "против", - прибавил В.ЛИТВИН.