Ющенко: ЕС предлагает Украине лучшие условия, чем в свое время Польше

Европейский Союз предлагает Украине в усиленном соглашении о сотрудничестве лучшие условия, чем в свое время предлагал Польше и странам Балтии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на пресс-конференции в Хмельницком.

“Пакет, который мы сейчас рассматриваем с Евросоюзом по зоне свободной торговли, – является более широким, чем тот пакет, который предлагался несколько лет назад таким сегодняшним членам Европейского Союза, как Польша или страны Балтии. Таким образом, через получение статуса страны с рыночной экономикой, через вступление во Всемирную торговую организацию, мы получим возможность присоединиться к Зоне свободной торговли Европейского Союза. Без ограничений, без квот, на свободных правовых основаниях работать на этом рынке”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также привел экспертные выводы, согласно которым эффект от Зоны свободной торговли ЕС для национального товаропроизводителя составляет от 2 до 4 процентов прироста ВВП. “Например, когда Польша вступала в Европейский Союз и получила статус ассоциированного члена, наибольшая тревога у нее была в отношении сельского хозяйства - что сельское хозяйство Польши не выдержит и его поглотит западное фермерство. Но за последние два года сельскохозяйственное производство Польши выросло на 30% и завоевывает чрезвычайно активным темпами традиционный европейский сельскохозяйственный рынок”, - мотивировал свою позицию В.ЮЩЕНКО.

По его словам, в ближайшие 7 лет Польша получит 12 миллиардов евро финансовой помощи на развитие сельского хозяйства. “Такие страны, как Литва, Эстония, Латвия в расчете на страну получат по 1-1,2 миллиарда евро в поддержку сектора сельского хозяйства”, - добавил он.

“Украинский бюджет на текущий год предусматривает всему сектору сельского хозяйства 3,7 млрд. грн. или около 700-800 млн. долларов. В странах Балтии – 1,2 миллиарда. Но простите, Литва – это 18 административных районов. Литва по площади такая, как Хмельницкая область. И она получит такую же стартовую помощь для этого сектора. Самое главное – это интеграция в рынок на тех правилах, на тех основах и принципах, на которых там работают сейчас другие участники. К сожалению, сегодня Украина из-за политики ограничений, из-за антидемпинговых преследований, из-за различных таможенных, пограничных, тарифных процедур много несет потерь”, - резюмировал Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, переговоры о новом усиленном соглашении между Украиной и ЕС официально начались 5 марта в Брюсселе. В рамках переговоров созданы 4 рабочие группы. Новое базовое соглашение между Украиной и ЕС должно заменить действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве, срок действия которого заканчивается в начале 2008 года.