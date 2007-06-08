Ющенко хочет провести экспертизу высказываний российских политиков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает целесообразным провести государственную экспертизу высказываний российских политиков в адрес Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Хмельницком, комментируя составление Россией и Украиной на взаимной основе списков лиц, которым запрещено въезжать на территории этих государств.

“Мне кажется, что нам нужно пройти три ступеньки в этом вопросе. С одной стороны, давайте сделаем взаимную оценку – что у нас делается в этом вопросе? Давайте сделаем государственные заключения по тем высказываниям, которые допускают высокие должностные лица. Потому что эти высказывания мы воспринимаем как высказывания оскорбительного характера к украинскому народу, к Украинскому государству”, – сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, на следующих этапах нужно договориться о процедуре урегулирования этого вопроса и вынести соответствующие уроки. “Чтобы это не происходило так, как амнистия, просто потому, что 9-е число пришло в июне. Я хочу, чтобы были выводы украинской стороны, если они ее касаются, но чтобы выводы сделала и российская сторона. Потому что речь идет не о рядовом гражданине. Мы имеем прекрасные отношения между народами и их нужно сохранять. Я знаю, какие они уязвимые, если мы не будем реагировать на такие инциденты. Поэтому эти переговоры, которые у меня будут с Президентом России в воскресенье, – безусловно, эти вопросы будут стоять там”, - сказал он.

В.ЮЩЕНКО рассчитывает на достижение соответствующих договоренностей с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. “Я почему-то убежден, что мы с Президентом ПУТИНЫМ найдем ответ на то, чтобы эту эскалацию не делать. По крайней мере, я твердо хочу подчеркнуть, украинская сторона не даст повода, чтобы действия украинских политиков или действия Украинского государства оценивали как оскорбительные к кому-то. Такого не будет. Но взаимно мы просили бы аналогично действовать по отношению к ценностям, которые исповедует украинский народ и Украинское государство. Это нужно уважать. Мы не должны забывать, что мы являемся суверенной страной. И мы находимся в рамках международного права, в том числе, и по вопросам, которые регулируют соборность, государственность и целостность”, - подчеркнул Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в Украину не пустили российского политолога Александра ДУГИНА, который следовал на международный фестиваль “Великое русское слово”.

В тот же день советник Президента Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ с частным визитом прилетел в Санкт-Петербург. Однако в аэропорту “Пулково-2” представитель пограничной службы сообщил, что ему запрещен въезд на территорию РФ, не объясняя причин.

7 июня в Москве во время второго заседания Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством министра иностранных дел Украины Арсения ЯЦЕНЮКА и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея ЛАВРОВА стороны затронули вопрос о запрете на въезд гражданам Украины и России соответственно на территорию Российской Федерации и Украины. Украинская сторона предложила провести по этому вопросу консультации на уровне экспертов с целью детального изучения проблемы и принятия решения, которое бы не противоречило уровню взаимного доверия и сотрудничества между Украиной и Россией. Участники переговоров согласились с необходимостью снять политический подтекст в этом вопросе, а также способствовать предупреждению высказываний политиков обеих стран, которые бы противоречили дружеским отношениям Украины и России.